ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ହାତରୁ ଯିବ କି କପ୍ତାନୀ? ହେଡ କୋଚ ଦେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜବାବ
ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଫର ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ସହ ଦଳ ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ହିଁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛି। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ କପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
Harmanpreet Kaur : ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଫର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ରବିବାର ଲର୍ଡସଠାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ‘କର କିମ୍ବା ମର’ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତକୁ ୬ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ସହ ଦଳର ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶା ମଧ୍ୟ ମଉଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛି। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ କପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ହାତରୁ କପ୍ତାନୀ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯିବ କି? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ ହାରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ହେଡ କୋଚ ଅମୋଲ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ସେ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ କପ୍ତାନୀକୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର?
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ ପରେ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସରେ ଭାରତୀୟ କୋଚ୍ ଅମୋଲ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ, “ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିନାୟିକା ରହିବେ?” ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମଜୁମଦାର ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ମତରେ ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର କପ୍ତାନୀ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ୍।
ମଜୁମଦାର କହିଛନ୍ତି, “ଅଧିନାୟକ କିଏ ହେବେ, ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୟନକର୍ତ୍ତା (ସିଲେକ୍ଟର) ମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ପଚରାଯାଏ, ତେବେ ମୋର ଜବାବ ‘ହଁ’ ହେବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର କପ୍ତାନୀ କରନ୍ତୁ।” ତେବେ, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତର ବୋଲିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂରେ ଅନେକ ସୁଧାର ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ କେମିତି ଥିଲା ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ?
ବ୍ୟାଟିଂ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମିଶ୍ରିତ ରହିଥିଲା। ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିଥିବା ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ୫ଟି ଇନିଂସରେ ୧୪୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ହାରାହାରି ୩୫.୨୫ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୩୧.୭୭ ରହିଥିଲା। ତେବେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର ୫୬ ରନ୍ ରହିଥିଲା, ଯାହା ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।
ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩ଟି ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଳିଲାନି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ‘ଏ’ରେ ସାମିଲ ଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୬୪ ରନ୍ର ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ସହ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସକୁ ୯୫ ରନ୍ରେ ହରାଇ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ତେବେ, ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ମିଳିଥିବା ପରାଜୟ ଦଳର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରାସ୍ତାକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୫ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମିଳିଥିବା ୬ ୱିକେଟ୍ର ପରାଜୟ ଦଳ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ତିନୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟିରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି। ୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦଳ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ହିଁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛି।