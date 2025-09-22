ପୁଣି ମଇଦାନରେ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ, କେଉଁ ଦିନ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ!
ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ସୂର୍ଯ୍ୟବାହିନୀ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁରୁ ଏବେବି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୯ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦୁଇ ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨ ଥର ପଡିଆରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହାସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା କେବେ ହେବ?
ଯଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ଭେଟିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ତେବେ ଫାଇନାଲକୁ ସେମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା କିପରି ପରିଷ୍କାର ହେବ?
ସୁପର-୪ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି କ’ଣ:
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ସୁପର-୪ ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସୁପର-୪ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାକୁ ଦେଖିଲେ, ଭାରତ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୬ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି।
ସେମାନଙ୍କର ୨ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ୦.୬୮୯ ରନ ହାର ଅଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ସୁପର-୪ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଅଛି।
ସେମାନଙ୍କର ରନ ହାର ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ (-୦.୬୮୯)। ସୁପର-୪ ରାଉଣ୍ଡରେ ୧-୧ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପରେ, ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ବାଂଲାଦେଶର ରନ ହାର ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଛି।
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ:
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ।
ଏହାସହ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କ’ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ରୋମାଞ୍ଚ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଥିବା ସମୀକରଣ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ସୁପର ଫୋର୍ରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କୌଣସି ବି ମ୍ୟାଚ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟବାହିନୀ ଏଯାଏଁ ହାରିନି।
ତେଣୁ ଯଦି ଏହି ବିଜୟଧାରା ଭାରତୀୟ ଟିମର ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ସୁପର ଫୋର୍ରେ ଭାରତଠାରୁ ହାରିବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏବେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ପଡିବ।
ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଏ ଏବଂ ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରେ, ତେବେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ବାଂଲାଦେଶ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କାରଣ ବାଂଲାଦେଶ ସୁପର ୪ ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିସାରିଛି।