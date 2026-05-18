ପେଟ୍ରୋଲ୍ ୧୫୦ ଟଙ୍କା? ଭାରତକୁ ମିଳିବନି ଶସ୍ତା ରୁଷିଆ ତେଲ, ହଟିଲା ଆମେରିକାର ଛାଡ଼!

ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କି?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହର୍ମୁଜରେ ଅବରୋଧ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମାଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଆମେରିକା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରୁଷ ସମେତ କିଛି ଦେଶ ଉପରେ ତୈଳ ରପ୍ତାନି କଟକଣା ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲା, ଭାରତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅଭାବକୁ ରୋକିଛି।

ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ତୈଳ ଝଟକାରୁ ବଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ୱିଣ୍ଡୋ ବନ୍ଦ ହେବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆମେରିକା ରୁଷ ତେଲ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଭାରତର ଛାଡକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିନାହିଁ।

ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାରତର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଘାତ। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଯାତାୟାତ ମନ୍ଥର ହୋଇଛି। ବୀମା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ, ଯାହା ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ $୭୨ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ୍ ଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ୍ $୧୦୫ ଅଧିକ ହୋଇଛି।

ଭାରତ ପାଖରେ କ’ଣ ବିକଳ୍ପ ଅଛି: ଭାରତ ଏବେ ଦୁଇଗୁଣ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ତୈଳ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିର ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ, ରୁଷିଆ ତେଲ ଏବେ ନୂତନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛି, ଏବଂ ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹୩ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କି? ଭାରତ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ବିକଳ୍ପ ଅଛି?

ୟୁକ୍ରେନ-ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଆମେରିକା ରୁଷ ତୈଳ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ରୋକ ​​ଲଗାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ତେଲ କିଣିବା ଜାରି ରଖିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ରୁଷ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଭାରତ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରୁଷ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣିଥିଲା, ଯାହା ରିଫାଇନର୍ସ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଭ ଆଣିଥିଲା।

ସମୟ ସହିତ, ରୁଷ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଶୋଧିତ ଯୋଗାଣକାରୀ ହୋଇଗଲା। ତା’ପରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଖରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସାଉଦି ଆରବ, ଇରାକ, କୁଏତ ଏବଂ ୟୁଏଇରୁ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଲା।

ହର୍ମୁଜ୍ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକା ନିୟମାବଳୀ ଛାଡ଼ କରି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ କୋହଳ କରିଥିଲା। ରବିବାର ଦିନ ଛାଡ଼ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଭାରତ ଏହାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ୮୫% ରୁ ଅଧିକ ଆମଦାନୀ କରେ।

Kpler ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମେ ମାସରେ ଭାରତର ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପ୍ରତିଦିନ ରେକର୍ଡ ୨.୩ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ରୁଷୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭାରତର ମୋଟ ତୈଳ ଆମଦାନୀର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଥିଲା। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରୁ ହେଉଥିବା କ୍ଷତିକୁ କମ କରିବାରେ ଭାରତକୁ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ: ଭାରତ ଏବେ ଏକ କଷ୍ଟକର ସନ୍ତୁଳନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହା ଟିକସ କାଟ୍ କିମ୍ବା ସବସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଚାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଜାରି ରହେ ଏବଂ ଯୋଗାଣ କଡ଼ା ରହେ, ତେବେ ଭାରତ ପୂର୍ବ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଇନ୍ଧନ-ସଞ୍ଚୟ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଚୁପଚାପ୍ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ।

