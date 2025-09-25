ଏବେ ଏକାଠି ଖେଳିବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି, ହାତ ମିଳାଇବେ ଏବଂ ଆଲିଙ୍ଗନ ବି କରିବେ!
ସତରେ କ'ଣ ଏବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଏକାଠି ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଭାରତର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶାଦାବ ଖାନ। ଯେଉଁମାନେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାସ୍ ଲିଗ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବେ।
ଅବସର ପରେ ଆର. ଅଶ୍ୱିନ ବିଗ୍ ବ୍ୟାସ୍ ଲିଗ୍ ଦଳ ସିଡନୀ ଥଣ୍ଡର ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାଦାବ ଖାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଏବେ ହାତ ମିଳାଇ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ସାତ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବେ।
ସିଡନୀ ଥଣ୍ଡର ଦଳରେ ଅଶ୍ୱିନ ସାମିଲ: ଆର ଅଶ୍ୱିନ ସିଡନୀ ଥଣ୍ଡର ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଗୁରୁବାର ଏହି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିଗ ବାସ୍ ଲିଗର ଅଫିସିଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଅଶ୍ୱିନ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ସିଡନୀ ଥଣ୍ଡରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିଗ ବାସ୍ ଲିଗ୍ ଏହାର ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛି, “ବିଗ ବାସ୍ ଲିଗ୍ ଦଳ ସିଡନୀ ଥଣ୍ଡର ଲିଗ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଆର ଅଶ୍ୱିନ ବିବିଏଲ୍ ୧୫ରେ ଖେଳିବେ।”
ସିଡନୀ ଥଣ୍ଡରରେ ୪ ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି: ସିଡନୀ ଥଣ୍ଡର ଦଳରେ ଚାରି ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସାମ୍ ବିଲିଙ୍ଗସ୍, ପାକିସ୍ତାନର ଶାଦାବ ଖାନ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଲକି ଫର୍ଗୁସନ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଆର. ଅଶ୍ୱିନ ଅଛନ୍ତି।
ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତୁଳନୀୟ। ଅଶ୍ୱିନଙ୍କର ୩୩୩ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି।
ସେ ୩୧୭ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ହାର ମାତ୍ର ୭.୧୧ ରହିଛି। ସେ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶାଦାବ ଖାନଙ୍କ ସହ କିପରି ଭାବ ବିନିମୟ କରନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।