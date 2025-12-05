ତୃତୀୟ ODIର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରୁ ବାଦ୍ ପଡିବେ ଭାରତର ଏହି ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳିବେ ଏହି ୧୧ ଖେଳାଳି!
ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଏମିତି ରହିପାରେ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ୩୫୮ ରନ୍ ର ବିଶାଳ ସ୍କୋରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୪ ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସିରିଜ୍କୁ ୧-୧ ସମାନ କରିଥିଲା।
ସିରିଜ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ଶନିବାର, ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ବିଶାଖାପାଟଣାର ACA-VDCA କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ।
ବିରାଟ କୋହଲି ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ସିରିଜର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ସେ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତିନୋଟି ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭଲ, ଯାହା ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ହେଲେ, ସେ ଟସ୍ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ, ଯାହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଜିତିନାହିଁ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ:
ରାଞ୍ଚିରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର (୩୪୯) ରକ୍ଷା କରିବା ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଥିଲା। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ୧୦ ଓଭରରେ ୫୪ ରନ ଦେଇ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ୮.୨ ଓଭରରେ ୧୦.୨୦ ଇକୋନୋମି ହାରରେ ୮୫ ରନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବେ।
ପ୍ରଥମ ODIରେ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ୧୦ ଓଭରରେ ୭୦ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ୭.୮୦ ଇକୋନୋମି ହାରରେ ୭୮ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ।
ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ମଧ୍ୟ ଇକୋନୋମିକ୍ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଭାରତ ଏହି ବୋଲିଂ ମିଶ୍ରଣ ସହିତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ; ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି।
କିଏ ବାହାରେ ରହିବ:
ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରୁ ବାଦ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରି ନଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ୧୩ ରନ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର ୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:
ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ଅଧିନାୟକ ଓ୍ୱିକେଟକିପର), ଓ୍ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ।