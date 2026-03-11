IPL ୨୦୨୬ର ସିଡ୍ୟୁଲ ଘୋଷଣା କଲା BCCI, RCB vs SRH ମ୍ୟାଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସ୍କରଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଡ୍ୟୁଲ
କେବଳ ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି BCCI।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବୁଧବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରେ ବିସିସିଆଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ଋତୁ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବନାମ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, କେବଳ ପ୍ରଥମ ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ବିସିସିଆଇ ବାକି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି।
IPL ୨୦୨୬ ର ପ୍ରଥମ ୨୦ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ୧୦ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଚେନ୍ନାଇ, ମୁମ୍ବାଇ, ଗୌହାଟି, ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କୋଲକାତା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏପ୍ରିଲ ୪, ଏପ୍ରିଲ ୫, ଏପ୍ରିଲ ୧୧ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ୧୨ ରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ, ଅନ୍ୟ ତାରିଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
IPL ୨୦୨୬ ର ପ୍ରଥମ ୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଡ୍ୟୁଲ:
୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ- RCB vs SRH-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ – MI vs KKR – ମୁମ୍ବାଇ
ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ – RR vs CSK- ଗୌହାଟୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ – PBKS vs GT- ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
ଏପ୍ରିଲ ୧ – LSG vs DC- ଲକ୍ଷ୍ନୌ
ଏପ୍ରିଲ୍ ୨ – KKR vs SRH- କୋଲକାତା
ଏପ୍ରିଲ୍ ୩ – CSK vs PBKS- ଚେନ୍ନାଇ
ଏପ୍ରିଲ ୪- DC vs MI- ଦିଲ୍ଲୀ
ଏପ୍ରିଲ ୪- GT vs RR – ଅହମ୍ମଦାବାଦ
ଏପ୍ରିଲ ୫ – SRH vs LSG – ହାଇଦ୍ରାବାଦ
ଏପ୍ରିଲ ୫ – RCB vs CSK- ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
ଏପ୍ରିଲ୍ ୬ – KKR vs PBKS – କୋଲକାତା
ଏପ୍ରିଲ ୭ – RR vs MI – ଗୌହାଟୀ
ଏପ୍ରିଲ ୮ – DC vs GT – ଦିଲ୍ଲୀ
ଏପ୍ରିଲ୍ ୯ – KKR vs LSG – କୋଲକାତା
ଏପ୍ରିଲ ୧୦ – RR vs RCB – ଗୌହାଟୀ
ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୧ – PBKS vs SRH – ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
ଏପ୍ରିଲ ୧୧ – CSK vs DC – ଚେନ୍ନାଇ
ଏପ୍ରିଲ ୧୨ – LSG vs GT – ଲକ୍ଷ୍ନୌ
ଏପ୍ରିଲ ୧୨ – MI vs RCB – ମୁମ୍ବାଇ
ବାକି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କେବେ ଆସିବ:
ବିସିସିଆଇ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟ (ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମ)ରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନର ମ୍ୟାଚ୍ ୩:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମ୍ୟାଚ୍ ୭:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।