କ’ଣ ମେସିନ ଏବେ ମଣିଷକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବ? ଜାଣନ୍ତୁ AGIର ଅସଲ ଶକ୍ତି

AI Vs AGI : ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ “AGI ଆସିଗଲାଣି” ଭଳି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟୁଛି। ନିକଟରେ ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ (Jensen Huang), ଲେକ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍ୟାନଙ୍କ ପଡକାଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଆମେ AGI ହାସଲ କରିସାରିଛୁ। ଏହି ବୟାନ ପରେ ଟେକ୍ ଦୁନିଆରେ ଏକ ନୂଆ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେ, କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମଣିଷ ଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ନା ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ବି ଏକ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ବାକି ଅଛି?
AGI କ’ଣ?
AGI ଅର୍ଥାତ୍ Artificial General Intelligence ଏପରି ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମରେ ସୀମିତ ନ ରହି ମଣିଷ ଭଳି ସବୁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ। ଏହା କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁଥିବା ଏକ ମେସିନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝି ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ରଖେ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ: AGI ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମରେ ରହି କୋଡ୍ ଲେଖିପାରିବ, ନୂଆ କୌଶଳ ଶିଖିପାରିବ, ଯୋଜନା କରିପାରିବ ଏବଂ ବଦଳୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ଖାପଖୁଆଇ ପାରିବ। ସହଜ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ “ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମେସିନ୍” ର ପରିକଳ୍ପନା।
ଆଜିର AI ଏବଂ AGI ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ
ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ AI ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହାକୁ Narrow AI କୁହାଯାଏ। ଏହା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ (Voice Assistant), ଚାଟବଟ୍ କିମ୍ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରିକମେଣ୍ଡେସନ ସିଷ୍ଟମ। ଏହି AI ନିଜ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଇ ନୂଆ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ, AGI ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝି ତାହାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରିବ। ସହଜ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, AI ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ AGI ହେଉଛି ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର।
କ’ଣ ଆଜିର AI, AGI ପାଲଟି ସାରିଛି?
ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି କୌଣସି AI ସିଷ୍ଟମ ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ସଫଳତାର ସହ ଚଲାଇପାରିବ, ତେବେ ତାହାକୁ AGI କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ AGI ର ବହୁତ ନିକଟତର ବୋଲି ମନେହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ସଂଜ୍ଞା ଏହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ AGI ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ମେସିନ୍ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷ ସହିତ ସମାନ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ। ଏହି ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆଜିର AI ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ
AI ଏବଂ AGI କୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମତ ନାହିଁ।
ଜେଫ୍ରି ହିଣ୍ଟନ୍ (Geoffrey Hinton), ୟାନ୍ ଲେକୁନ୍ (Yann LeCun) ଏବଂ ୟୋଶୁଆ ବେଞ୍ଜିଓ (Yoshua Bengio) ଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ AGI ଏବେ ବି ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରକୃତ AGI ସେଇଆ ହେବ ଯାହା ମଣିଷ ଭଳି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଶିଖିପାରିବ ଏବଂ ନୂଆ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ନିଜେ କରିପାରିବ।
ଡେମିସ୍ ହାସାବିସ୍ (Demis Hassabis) ଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର AI ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା କରିବା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଶିଖିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ସେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ AGI ଆସିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଏଲନ ମସ୍କ (Elon Musk) ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ AGI ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।