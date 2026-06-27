BJPରେ ସାମିଲ ହେବେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର? TMC ସାଂସଦ ଦେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଉତ୍ତର
ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରଙ୍କ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ହଇଚଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଟିଏମସି ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଅନେକ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ।
ଏହି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରେ ଏହି ଗୁଜବଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ କି?
ବର୍ତ୍ତମାନ, ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏହି ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି; ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ସେ କେବେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବେ କି ନାହିଁ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ।
ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଯୌବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଭାରତ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ସହାବସ୍ଥାନ କରିବେ।
ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଭାରତ। ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ ଦଳ ଉପରେ ଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।
ମହୁଆ ତାଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ।
ସେହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଥିଲେ, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।
ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର ସୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି:
ମହୁଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ କରିମପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।
ସେ ୨୦୧୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା ନାହିଁ; ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ସାରା ରାତି କାନ୍ଦିଥିଲେ।
ସେହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ କେବଳ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ନକରିବାକୁ କହିଥିଲେ କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି।
ହେଲେ, ମହୁଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁନାହାଁନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବୟାନ ରାଜନୈତିକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାକ୍ଷାତକାରର କିଛି ଅଂଶକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
ୟୁସିସିକୁ ନେଇ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ:
ଏହି ସମୟରେ, ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ (UCC) ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ଭୟ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତିର ରାଜନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି।
ମହୁଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭାଜନକାରୀ ଏବଂ କଠୋର ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କାଲିଘାଟ ବାସଭବନରେ ଏକ ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମହୁଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ଧାରଣାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବୈଠକ ଏବଂ ରାଲି କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି।