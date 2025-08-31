ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏ ଲେଡ଼ି, କାହିଁକି ପାଇବେ ନୋବେଲ, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ…

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏ ଲେଡ଼ି, କାହିଁକି ପାଇବେ ନୋବେଲ, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲେଡ଼ି ମେଲାନିଆ । ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ ସେ ସତରେ କ’ଣ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି…
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି କ’ଣ ଆମେରିକାର ଫାଷ୍ଟ ଲେଡି ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା ଏବଂ ମଲାଲା ୟୁସୁଫଜାଇଙ୍କ ପରି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ? କାରଣ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିକଟତମ ରିପବ୍ଲିକାନ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଫ୍ଲୋରିଡାର ସାଂସଦ ଆନ୍ନା ପାଉଲିନା ଲୁନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଲାନିଆଙ୍କୁ ୨୦୨୫ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇପାରେ।
ଲୁନା ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଲାନିଆ ରୁଷିଆ ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ୟୁକ୍ରେନରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଆଲାସ୍କାରେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମେଲାନିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ମେଲାନିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଚିଠିରେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା।
ଯଦିଓ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚିଠିରେ ଅପହୃତ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ପୁଟିନ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକରେ କୌଣସି ଠୋସ ଫଳାଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, କାରଣ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଦୃଢ଼ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବଂ ମେଲାନିଆ ଉଭୟ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଷ୍ଟିଭ ୱିଟକଫ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ‘ଯେବେଠାରୁ ଏହି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ସେବେଠାରୁ ଆପଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରାର୍ଥୀ।’ ସୂଚନା ପାଇଁ, ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ସର୍ବାଧିକ ୩ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ୨୦୨୫ର ବିଜେତା ଅକ୍ଟୋବର 10 ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।