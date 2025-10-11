BCCI ନେଲା ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଚୋର ମୋହସିନ ନକଭିକୁ ICCରୁ କଲା ବହିଷ୍କାର!
ନକଭିର ବେଳା ବୁଡିଲା। ଏବେ ICCରୁ ବିଦା!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ସମୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିବାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥମିନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ACC) ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (PCB) ସଭାପତି ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିପାରେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC)ରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।
କାରଣ ନକଭି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସିସିଆଇକୁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନାହଁନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ବିସିସିଆଇ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନମୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି।
BCCIର ଯୋଜନା କ’ଣ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, BCCI ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ ଆଇସିସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC)କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି।
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପିସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ଭାରତକୁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନକଭି ନିଜ ଜିଦ୍ ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସିସିର ଦୁବାଇ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ନକଭି ଟ୍ରଫି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଯାହାକି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ICC ନିକଟରେ ଉଠାଇବ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପରେ ବିସିସିଆଇ, ଏସିସି ସଭାପତି ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଇସିସି ନିକଟରେ ଉଠାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ’ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି।
ମୋହସିନ ନକଭି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ଏସିସିର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ (ଏଜିଏମ୍) ମୋହସିନ ନକଭି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ବିସିସିଆଇକୁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିସିସିଆଇକୁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବେ।