US-Iran War: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ବନ୍ଦ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ! ସେପଟେ ଖସିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର

ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ । ସେପଟେ ଖସିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ।

By Seema Mohapatra

Israel US Iran War: ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ । ସେପଟେ ଖସିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ।  ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗକୁ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରାଯିବ।

ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଜଡିତ ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି। ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ କ’ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି?

ତାଙ୍କ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି: “ମୁଁ ଘୋଷଣା କରି ଖୁସି ଯେ, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମର ଶତ୍ରୁତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଇରାନ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେକୌଣସି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଆଲୋଚନା ସପ୍ତାହ ସାରା ଜାରି ରହିବ। ଏହି ସ୍ଥଗିତତା ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ବୈଠକ ଏବଂ ଆଲୋଚନାର ସଫଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ!'”

ସେପଟେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଖସିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ।  ତୈଳ ଦର 10% ଖସିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଖସିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

୨୮ ଫେବୃଆରୀରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ

୨୮ ଫେବୃଆରୀରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତେହେରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ, ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ସେୟଦ ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

୨୪ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଗଲା।

