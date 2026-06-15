‘କୌଣସି ପ୍ରକାରର କରିବୁ ନାହିଁ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ’, କାହିଁକି ୟୁଏସ୍-ଇରାନ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ ?

‘କୌଣସି ପ୍ରକାରର କରିବୁ ନାହିଁ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ’, କାହିଁକି ୟୁଏସ୍-ଇରାନ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ ?
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ୍ କାଟ୍ଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଲେବାନନ୍ରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର ସହ ତାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।
Israel Attack in Lebanon : ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହୋର୍ମୁଜ୍ରେ ନୌଚଳାଚଳର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଶା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଘୋଷଣାରେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ୟତମ ପକ୍ଷ ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ।
ନେତାମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଲେବାନନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର ଆକ୍ରମଣ
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର (୧୯ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬) ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଇସ୍ରାଏଲ ନେତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ ରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ବିରୋଧ କରି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସେନା ଆଉ ଥରେ ଲେବାନନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛି।
ଇରାନର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି IRIB ଲେବାନନ୍ରେ ଥିବା ନିଜର ସୂତ୍ର ସୂଚନା ଆଧାରରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ସୋମବାର (୧୫ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬) ଲେବାନନ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜବତାର, ମରକବା ଏବଂ ଖିଆମ୍ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବିମାନ ଓ ଆର୍ଟିଲାରୀ (ତୋପ) ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।
US-ଇରାନ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚୁକ୍ତି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ କାଟ୍ଜଙ୍କର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଲେବାନନ୍ରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ତେଲ ଆଭିଭ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର ସହ ତାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କାଟ୍ଜ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନ, ସିରିଆ ଏବଂ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରୁ ନିଜ ସେନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି, “ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (IDF) ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲେବାନନ୍ରୁ IDF ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତନ୍ୟାହୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।”
ଚୁକ୍ତିନାମା ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇତାମାର୍ ବେନ୍-ଗ୍ଵୀର୍ ଏକ ‘ଏକ୍ସ’ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, “ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରେନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକାର ଅଧୀନରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମ ଦେଶ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏଭଳି କୌଣସି ଚୁକ୍ତିର ଅଂଶୀଦାର ନୋହୁଁ, ଯାହା ଆମର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହିଜ୍ବୁଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ କରିବା ଠାରୁ କମ୍ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମର ସାହସୀ ଯବାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗଠନରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ବି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଛକୁ ହଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।”