ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ୧୦, ୨୦, ୫୦ ଏବଂ ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ! ଏହାକୁ ନେଇ କ’ଣ କହିଲେ ସରକାର ଜାଣନ୍ତୁ
ଭାଇରାଲ ଖବର ପଛରେ କେତେ ରହିଛି ସତ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରୁ ପୁରୁଣା ୧୦, ୨୦, ୫୦ ଏବଂ ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।
ଏଠାରେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ଅର୍ଥ ରଖେ। ଏହି ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ମତାମତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ପୂରା ଘଟଣା କ’ଣ:
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋଗୋ ଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟର ରହିଛି। ପୋଷ୍ଟରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ , ୧୦, ୨୦, ୫୦ ଏବଂ ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ନୋଟକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଉନାହିଁ; କେବଳ ୨୦୦୫ ପୂର୍ବରୁ ମୁଦ୍ରିତ ପୁରୁଣା ନୋଟକୁ ପ୍ରଚଳନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ। ପୋଷ୍ଟରରେ ଆହୁରି ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି RBI ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବୈଧ।
ଖବର ପଛର ସତ୍ୟ କ’ଣ:
ଯେତେବେଳେ PIB ଭାଇରାଲ୍ ପୋଷ୍ଟର ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କଲା, ସେତେବେଳେ ଏହା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକୃତ ସଂସ୍ଥା PIB ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ X (ଟ୍ୱିଟର୍) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରସାରିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନୋଟିସ୍ ଭୁଲ ଦାବି କରୁଛି; @mahabank ଏପରି କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିନାହିଁ।
@RBI ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ୨୦୦୫ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୋଟ୍ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବୈଧ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଉନାହିଁ।
ଏହା ସହିତ, PIB ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇଁ କେବଳ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛି।