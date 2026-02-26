ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପକ୍କା ଖେଳିବ ପାକିସ୍ତାନ? ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏ ହେଉଛି ସମୀକରଣ

ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ମଧ୍ୟ କିପରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ପାକିସ୍ତାନ?

By Subhasmita Das

 ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୫ ଫେବୃଆରୀରେ କଲମ୍ବୋରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୬୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା।

ଏହାସହ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସେମିଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ସୁପର ୮ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଲଗାଇ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦା ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କିପରି? ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନର ସୁପର ୮ ଗ୍ରୁପରୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ବିଶାଳ ୬୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ନିଜର ଦାବି ଜାହିର କରିଛି।

ସୁପର ୮ ରେ ଗ୍ରୁପ୍ B ର ସଦ୍ୟତମ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ:

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜୟ ପରେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ୩ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ରନ ରେଟ୍ ୩.୦୫୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।

ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ପାକିସ୍ତାନର ମାତ୍ର ୧ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାର ରନ ରେଟ୍ -୦.୪୬୧, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲରେ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ।

ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଭଲ କଥା କ’ଣ:

ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ୨୭ ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ପରେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ।

ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ, କାରଣ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ କେତେ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୀକରଣ:

ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରବେଶ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଏହା ଫଳରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ କେବଳ ତିନି ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ପରାଜୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବଧାନ ସେମାନଙ୍କର ରନ୍‌ରେଟ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ।

ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଏବଂ ତାର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଉନ୍ନତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୧୫ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୫୫ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ, ତେବେ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୬୯ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ।

