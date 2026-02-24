ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ବି ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ବର୍ଷା, ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବ ଇଂଲଣ୍ଡ, ବିଦା ହେବ ପାକ୍!
ଆଜି ଇଂଲଣ୍ଡ-ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର-୮ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କିପରି ରହିବ ପାଗ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୧ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ବି ବଲ ନ ପକାଇ ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ, ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଦଳକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପାଲେକେଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ପାଗ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ତଥାପି, ସଦ୍ୟତମ ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ, ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ୪୮ ପ୍ରତିଶତ।
ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା, ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ମାତ୍ର ୨ ପ୍ରତିଶତ। ତେଣୁ, ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ।
ସ୍ପିନରମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି:
ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ପିଚ୍ରେ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ପୂର୍ବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବଲ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ସ୍ପିନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ।
ଫରହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନେକ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପିଚ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିବେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଏକ କଠିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦାବିଦାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ପରାଜୟ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର କରିପାରେ।
ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ବିଜୟ ଅର୍ଥ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଟିକେଟ:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ତା’ର ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଯଦି ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରାୟତଃ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ।
ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାଗ କିପରି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏହା କର ବା ମର ମୁକାବିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଜୟ ସହିତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।