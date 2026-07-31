ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ଆସିଲେ କ’ଣ କାଗଜ ନୋଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ସଂସଦରେ ସରକାର ଦେଲେ ଏହାର ଜବାବ

ଆରବିଆଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୧୦ ଓ ୨୦ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍‌ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କରେନ୍ସି ନୋଟ୍‌ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ୧୦ ଓ ୨୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍‌କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୦ ଓ ୨୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍‌କୁ ପଲିମର ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଚଳାଚଳ କରାଯିବ। ଏହି ଟ୍ରାଏଲ୍‌କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି- ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ଆସିବା ପରେ କ’ଣ କାଗଜ ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ?

ସରକାର ଦେଲେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନନ୍‌ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି…

୪ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୬ ମୃତ, ଉଦ୍ଧାର…

ଲୋକଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ସୋମବାର ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୦ ଟଙ୍କିଆ ୧୦୦ କୋଟି ଏବଂ ୨୦ ଟଙ୍କିଆ ୧୦୦ କୋଟି ପଲିମର ନୋଟ୍ ଜାରି କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ୨୦୦ କୋଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବ।

ତେବେ ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ କାଗଜ ନୋଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର କ’ଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

Uttarakhand Govt.

କାଗଜ ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବ କି:

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପଲିମର ନୋଟ୍ ଆସିବାର ଅର୍ଥ କାଗଜ ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ନୁହେଁ।

RBIର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର କାଗଜ ନୋଟ୍ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚଳନରେ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜ ନୋଟ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଲିମର ନୋଟ୍‌ରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ନୋଟ୍ ବଜାରରେ ବୈଧ ମୁଦ୍ରା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ଟ୍ରାଏଲ୍ ସଫଳ ହେଲେ ଆହୁରି ନୋଟ୍ ଛପାଯିବ:

ଆରବିଆଇ (RBI) ନିଜ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋର୍ଡର ସୁପାରିସ ପରେ ପଲିମର ନୋଟ୍‌ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଯଦି ଟ୍ରାଏଲ୍ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ୧୦ ଓ ୨୦ ଟଙ୍କିଆ ପଲିମର ନୋଟ୍‌କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଜାରି କରାଯିବ।

ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍‌ର ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ହେଲେ, ଆରବିଆଇ ଏହାର ନିୟମିତ ଛପା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ।

୧୦ ଓ ୨୦ ଟଙ୍କିଆ ପଲିମର ନୋଟ୍‌ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ସଫଳ ହେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୫୦, ୧୦୦, ୨୦୦ ଏବଂ ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ପଲିମର ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଛପାଯାଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନନ୍‌ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି…

୪ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୬ ମୃତ, ଉଦ୍ଧାର…

Jio-ଏୟାରଟେଲର ନୂଆ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍! ଏବେ ପ୍ରତି…

କୋଇଲା ଖଣିରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୩୨ ଶ୍ରମିକ…

1 of 19,656