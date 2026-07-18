ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ଆସିବା ପରେ କ’ଣ କାଗଜ ନୋଟ୍ ଆଉ ଚଳିବନି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏନେଇ RBIର ଉତ୍ତର…

ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: RBI ୧୦ ଏବଂ ୨୦ ଟଙ୍କିଆ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଦ୍ରା-ମୁଦ୍ରଣ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରିସାରିଛି।

ହେଲେ, ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି: ଏହି ନୋଟ୍ କିପରି ତିଆରି ହେବ? କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ ହେବ? ସାଧାରଣ ଲୋକ କ’ଣ ଲାଭ ପାଇବେ? ଏବଂ ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କାଗଜ ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି?

ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର କ୍ରମାଗତ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ମୁଦ୍ରା ମୁଦ୍ରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ RBI ନୋଟ୍ ମୁଦ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୬,୩୭୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ୫,୧୦୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲର୍ଡସରେ ମୁହାଁମୁହିଁ…

ଶ୍ରାବଣ ବ୍ରତରେ କ’ଣ ଖାଇବେ କ’ଣ…

ହେଲେ, ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ, RBIର ନୋଟ୍-ମୁଦ୍ରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୪,୮୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୨୩.୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଛି।

ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ନଗଦର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ନୋଟର ପରିମାଣ; ୨୦୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, ପ୍ରାୟ ୨,୩୮୦ କୋଟି ମଇଳା କିମ୍ବା ଛିଣ୍ଡା ନୋଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ୨,୧୨୪ କୋଟି ଥିଲା।

ଏହି ସମୟରେ, ଦେଶରେ ନଗଦ ପ୍ରଚଳନ ମେ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ରେକର୍ଡ ୪୨.୮୬ ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟର ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ନଗଦର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଉନାହିଁ।

ଏହି କାରଣରୁ, RBI ପଲିମର ନୋଟକୁ ଫେରିଛି, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ କାଗଜ ନୋଟର ଏକ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ:

ପଲିମର ନୋଟ୍ କାଗଜ ନୁହେଁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିଟ୍ ରୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଭାରତରେ ମୁଦ୍ରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କମ୍ପାନୀ BRBNMPL, ଏହି ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ନୂଆ ନୋଟ୍ ଆସିବା ପରେ କ’ଣ ପୁରୁଣା କାଗଜ ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ:

ନା, RBI ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କାଗଜ ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ନୋଟ୍ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ରହିବ। RBI ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବ; ଏହା ପରେ ଅନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ମୁଦ୍ରା ନୀତି ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ପଲିମର ନୋଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ସୁବିଧା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛି।

ନୋଟଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବଜାରକୁ ଆସିବ:

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସଫଳତା ପରେ ହିଁ ସାରା ଦେଶରେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ଜାରି କରାଯିବ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି; ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ସେହି ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରାଯାଇପାରେ।

ହେଲେ, ଏହି ତାରିଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଟେଣ୍ଡର, ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।

You might also like More from author
More Stories

ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲର୍ଡସରେ ମୁହାଁମୁହିଁ…

ଶ୍ରାବଣ ବ୍ରତରେ କ’ଣ ଖାଇବେ କ’ଣ…

କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଏବଂ ମାମୁଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ…

କିଛି ନୁହଁ ଆଜିର ଦିନ ଖରାପ ଥିଲା……

1 of 19,547