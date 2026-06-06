ପୁଣି ବଢ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଏକାଥରେ ୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି! ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା

କ'ଣ ପୁଣିଥରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଗତ ମାସରେ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଚାରିଥର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ମୋଟ ୭.୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦୀର୍ଘ ଚାରି ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆସିଛି।

ହେଲେ, ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ପେଟ୍ରୋଲରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପ୍ରାୟ ୫.୫୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ୪.୫୦ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୧୯୯୧ ମସିହାରରେ କ’ଣ ପାଇଁ ସୁନା ବନ୍ଧକ…

ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠୁ ସଫଳ…

ମିଳିତ ଭାବରେ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଦୈନିକ ୫୫୦-୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ।

କ’ଣ ପୁଣି ୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ:

ICRA ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ‘ଲାଭହୀନ, କ୍ଷତିହୀନ’ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ଆଉ ୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁମତି ଦେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ସରକାର ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରି ନିଜେ କିଛି ବୋଝ ବହନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।

ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ:

ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରାୟ ୮୫% ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରାୟ ୯୨-୯୫ ଡଲାରରେ ରହିଛି।

ଏହି ମୂଲ୍ୟ ସ୍ତର ଭାରତୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପରିଚାଳନାଯୋଗ୍ୟ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କୌଣସି ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ୧୦୦ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରେ ଏବଂ କିଛି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସେହି ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କୌଣସି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

୧୯୯୧ ମସିହାରରେ କ’ଣ ପାଇଁ ସୁନା ବନ୍ଧକ…

ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠୁ ସଫଳ…

ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ: ସେଲୁନ୍…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାହାକୁ ମିଳିଲା କୋହଲିଙ୍କ…

1 of 19,121