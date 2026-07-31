SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ? ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛି ଇସ୍ଲାମାବାଦ!
ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଶାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଯୋଗଦେବେ କି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି।
ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଔପଚାରିକ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି ଯେ, ଭାରତକୁ SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ।