SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ? ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛି ଇସ୍ଲାମାବାଦ!

ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଶାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଯୋଗଦେବେ କି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି।

ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଔପଚାରିକ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି ଯେ, ଭାରତକୁ SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ।

Uttarakhand Govt.

ପାକିସ୍ତାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରବକ୍ତା ତାହିର ଅନ୍ଦ୍ରାବୀ ଏକ ମିଡିଆ ବ୍ରିଫିଂରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, SCOର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶକୁ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୮ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମନଚାହିଁ…

ଶହିଦ ଉଦମ ସିଂହଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ…

ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରମୁଖ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ରହିବ।

ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରବକ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, SCOର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଭାବେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ।

ପାକିସ୍ତାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କୁ ମାନିଲାରେ ଆୟୋଜିତ ASEAN ବୈଠକ ସମୟରେ ଭାରତର ବିଦେଶମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ଓ ପାକିସ୍ତାନର ବିଦେଶମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍କାର ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରବକ୍ତା କହିଥିଲେ ଯେ, ଏଭଳି କୌଣସି ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ।

ପାକିସ୍ତାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ:

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ଶାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। SCO ଭଳି ବହୁପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚରେ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଔପଚାରିକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଯିବା ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା।

SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାର୍ଷିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଞ୍ଚ, ଯେଉଁଥିରେ ଚୀନ, ରୁଷ, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, କାଜାଖସ୍ତାନ, କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ, ତାଜିକିସ୍ତାନ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ଇରାନ ସମେତ ବେଲାରୁସ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରହିଛି।

ଶାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ୧୫ ଜୁନ୍ ୨୦୦୧ରେ ଚୀନର ରାଜଧାନୀ ବେଜିଂରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା।

SCOର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ‘କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ହେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଳିକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ।

ଯେଉଁ ଦେଶ ସେହି ବର୍ଷ CHSର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରେ, ସେହି ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

୮ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମନଚାହିଁ…

ଶହିଦ ଉଦମ ସିଂହଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ…

ଏବେ CJP କ’ଣ କରିବ, ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ…

ମନ୍ଦିରରେ ଲୁଚିଛପି ବାହା ହୋଇଥିଲେ…

1 of 20,125