ପୁଣି ହେବ କି ନୋଟବନ୍ଦୀ, ଜୁନ୍ ୩୦ ପରେ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ ପୁରୁଣା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସିରିଜ୍ ନୋଟ୍, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ

ପୁଣି ହେବ କି ନୋଟବନ୍ଦୀ, ଜୁନ୍ ୩୦ ପରେ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ ପୁରୁଣା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସିରିଜ୍ ନୋଟ୍

By Jyotirmayee Das

Note Demonetization: ୨୦୦୫ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସିରିଜ୍‌ର କିଛି ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ସର୍କୁଲାରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରିଖ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ୧୦, ୨୦, ୫୦ ଏବଂ ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ।

ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦେଶରେ ପୁଣି ଏକ ନୋଟବନ୍ଦୀକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ସମଗ୍ର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଭାଇରାଲ ଖବରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭେଜାଲ ବା ‘ଫେକ୍’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ…

ବିମାନରେ ଆଇନ୍‌ଜୀବୀଙ୍କୁ ମାଡ଼, ଥାନାରେ ମାମଲା

“ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭୁଲ୍ ସନ୍ଦେଶ ସେୟାର କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକରେ ୧୦, ୨୦, ୫୦ ଏବଂ ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ୨୦୦୫ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଛପା ହୋଇଥିବା ନୋଟ୍ ଜୁନ୍ ୩୦ ପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ । ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏହି ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ମନଗଢ଼ା ଏବଂ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଅଟେ । ଆମେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଏଭଳି କୌଣସି ଗୁଜବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କେବଳ ଅଫିସିଆଲ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନାକୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।”

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କଣ ଥିଲା ଦାବି?

ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି । ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରେ ଏହି ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ଏଭଳି କୌଣସି ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

RBI ର ପ୍ରକୃତ ନିୟମ କଣ କହେ?

RBI ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ନିଜର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ, ୨୦୦୫ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସିରିଜ୍ ନୋଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ବଜାର ପ୍ରଚଳନ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଏହି ପୁରୁଣା ନୋଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁରୁଣା ନୋଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବଭଳି ଆଇନଗତ ଭାବେ ବଜାରରେ ବୈଧ ରହିବ ।

ଜାଲ୍ ନୋଟ୍‌ କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆରବିଆଇ ନୂଆ ନୋଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଚର୍ସକୁ ଅଧିକ ମଜଭୁତ କରୁଛି, ହେଲେ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ କରିବା ଭଳି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୁଲୁଥିବା ଏହି ମେସେଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭେଜାଲ୍ ଅଟେ ।

You might also like More from author
More Stories

ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ…

ବିମାନରେ ଆଇନ୍‌ଜୀବୀଙ୍କୁ ମାଡ଼, ଥାନାରେ ମାମଲା

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଭୂକମ୍ପ! ଉଦ୍ଧବ…

ଖାନ୍ ସାର୍‌ଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁ ପୁଣି ମିଳିଲା…

1 of 28,253