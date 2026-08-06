୧୯୪ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବେ ପୁଟିନ? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଅମର ହେବାର ରହସ୍ୟ କ’ଣ

ଦୁନିଆରେ ଅମରତ୍ୱକୁ ନେଇ ବର୍ଷ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଆସୁଛି। ଏବେ ରୁଷ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରୁଷିଆନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗବେଷଣା ମାନବ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ଅମରତ୍ୱର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିତର୍କକୁ ପୁନଃଉଦ୍ଧାର କରିଛି।

ସ୍କୋଲକୋଭୋ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ସଠିକ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ, ମଣିଷ ୧୯୪ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବ।

ଏହି ଖବର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର କାରଣ, ଗତ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆଲୋଚନାରେ, ପୁଟିନ ନିଜେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ହାସଲ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଯେ ରୁଷର ଏହି ଯୋଜନାରେ କ’ଣ ସାମିଲ ଅଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ପରେ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ…

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାନା ନେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର…

ରୁଷ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଜୀବନ ଆୟୁ ବଢ଼ାଇବା ଦାବି:

ମସ୍କୋ ସ୍ଥିତ ସ୍କୋଲକୋଭୋ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଗବେଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ NPJ ଏଜିଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି।

ଜଟିଳ ଗାଣିତିକ ମଡେଲ ବ୍ୟବହାର କରି, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଶରୀରରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ଘାତକ ରୋଗର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଜଣେ ମଣିଷ ୧୯୪ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ହାରାହାରି ଜୀବନକାଳର ଦୁଇଗୁଣରୁ ଅଧିକ।

ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମଣିଷର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୋମାଟିକ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଯାହା DNA ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବୟସ ହେବା ସହିତ, DNA କ୍ଷତି ଏବଂ ଅବକ୍ଷୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ଯାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ।

ପୁଟିନ ଓ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲିକ୍:

ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଚୀନରେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମରିକ ପରେଡ୍ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଅମରତ୍ୱ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ, ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ନେତା କିମ ଜୋଙ୍ଗ-ଉନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିଆନାନମେନ ସ୍କୋୟାରରେ ହେଉଥିବା ଏକ ଆଲୋଚନା ଏକ “ହଟ ମାଇକ୍”ରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା।

ତାଙ୍କ ଅନୁବାଦକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପୁଟିନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମାନବ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଜାରି ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବେ।

Uttarakhand Govt.

ଏଥିରେ ସହମତ ହୋଇ ଜିନପିଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଗବେଷକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଣିଷ ସହଜରେ ୧୫୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବେ।

ରୁଷର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରିଜରଭେସନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ’ଣ:

ଚୀନରେ ପୁଟିନଙ୍କ ବୟାନ ଲିକ୍ ହେବା ପରେ, କ୍ରେମଲିନ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ରୁଷ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଗବେଷଣା ଉପରେ କାମ କରୁଛି।

ଦି ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ “ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ” ନାମକ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ମେଗା-ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରୁଷ ସରକାର ୨୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର (୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଟିରୁ ଅଧିକ) ର ଏକ ବିଶାଳ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରେମଲିନ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ୧,୭୫,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା।

ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣିଷ ବୃଦ୍ଧ ହେବେ ନାହିଁ କି:

ରୁଷିଆର ଉପ-ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡେନିସଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଡିଏନଏ ସ୍ତରରେ କୋଷୀୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧୀର କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଜିନ୍ ଚିକିତ୍ସା ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି।

ଏହା ସହିତ ବାୟୋ-ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବ୍ୟବହାର କରି ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ନୂତନ ମାନବ ଅଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି; ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଗବେଷକମାନେ ଏକ ମୂଷାର ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ସଫଳତାର ସହ ବାୟୋ-ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ଜେନେଟିକ୍ ଏଡିଟିଂ ଏବଂ କମ୍-ତାପମାନ କ୍ରାୟୋଥେରାପି ମାଧ୍ୟମରେ ଘୁଷୁରୀ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ମାନବ ଶରୀର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି।

ତେବେ ପୁଟିନ ନିଜେ ଅମର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି:

ଏହି ବିଶାଳ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କିଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପୁଟିନ୍ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ କ୍ଷମତାରେ ତାଙ୍କର ସମୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା କିମ୍ବା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ତଥ୍ୟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ରୁଷର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ୨୦୨୪ ମସିହାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷରେ ହାରାହାରି ଆୟୁଷ ୭୩.୪୪ ବର୍ଷ ଥିଲା, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାରାହାରି ମାତ୍ର ୬୮.୨୬ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତୁଳନାରେ, ଆମେରିକାରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାରାହାରି ଆୟୁଷ ୭୪ ବର୍ଷ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ ୭୮ ରୁ ୮୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ପରେ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ…

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାନା ନେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର…

ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ Airtel ର ବଡ଼ ଝଟକା! ନିଜର…

ରାତି ଅଧରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଚିଲା; ମାତ୍ର କେଇ…

1 of 13,808