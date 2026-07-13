ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର କୋଚ୍ ହେବେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ! ମ୍ୟାକ୍କଲମ୍ ଙ୍କ ଜାଗା ନେବାକୁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର
ଇଂଲଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ ଦଳର କୋଚ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଅନେକ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ କ’ଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର କୋଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାରଣ ଦି ଟେଲିଗ୍ରାଫ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦାବିଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦ୍ରାବିଡ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଣ୍ଡି ଫ୍ଲାୱାର ଏବଂ ରିଚାର୍ଡ ଡସନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ନାଁ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକ୍କଲମ୍ ପଦରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ମ୍ୟାକ୍କଲମ୍ ଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ କୋଚ୍ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି:
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଘରୋଇ ସିରିଜରେ ୧-୨ରେ ପରାଜୟ ପରେ ଇସିବି ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକ୍କଲମ୍ ଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ହେଲେ, ସେ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ।
ଇସିବି କହିଛି ଯେ ମ୍ୟାକ୍କଲମ୍ ଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଭୂମିକାରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟ, ନୂତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ଆସେସ୍ ସିରିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦେଇ। ମ୍ୟାକ୍କଲମ୍ ଚାରି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବାର ଦାବିଦାର କାହିଁକି:
ଦି ଟେଲିଗ୍ରାଫର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେତୁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବାର ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି।
ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି; ଦଳ ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଚାମ୍ପିଅନ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାରେ ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଫୁଲ ଟାଇମ୍ କୋଚ୍ ହେବାକୁ ଦ୍ରାବିଡ ଆଗ୍ରହୀ ନାହାଁନ୍ତି:
ହେଲେ, ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦ୍ରାବିଡ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଦି ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଅନୁଯାୟୀ, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଫୁଲ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁନ୍ତି।
ହେଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ ଦଳର କୋଚ୍ ଭୂମିକା ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ECB ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇପାରେ।
ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ:
ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜିମ୍ବାୱେର ଆଣ୍ଡି ଫ୍ଲାୱାର କୋଚ୍ ହେବା ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି।
ଫ୍ଲାୱାରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ଲାମୋର୍ଗାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରିଚାର୍ଡ ଡସନ୍ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର କୋଚ୍ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଦାବିଦାର। ଦି ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମାଇକ୍ ହେସନ୍, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା, ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଫ୍ଲିଣ୍ଟଫ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ କୋଚ୍ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଲାଙ୍ଗରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଛି।