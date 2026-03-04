ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭିଲିଆନ୍ ସାଜିବ ବର୍ଷା? ମହାମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ରହିବ ପାଗ
ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସତରେ କ'ଣ ବାଧକ ସାଜିବ ବର୍ଷା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ICC ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଖେଳାଯିବ।
ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ମୁମ୍ବାଇର ଐତିହାସିକ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ମୁମ୍ବାଇର ପାଗ କିପରି ରହିବ:
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇର ଆକାଶ ସଫା ରହିବ, ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଜିରୋ ପ୍ରତିଶତ ରହିବ।
ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ। ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର ୩୫ ରୁ ୫୧ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖେଳାଳିମାନେ ପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ।
ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍-ଅନୁକୂଳ ପିଚ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଗ ମଧ୍ୟ କାକର ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଟସ୍ ଜିତିବା ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ।
ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ କଣ ହେବ:
ଯଦିଓ ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତଥାପି ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ ICC ଏକ ରିଜର୍ଭ ଡେ ରଖିଛି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ୬ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଶୁକ୍ରବାର ରିଜର୍ଭ ଡେରେ ଖେଳାଯିବ।
ତଥାପି, ଯଦି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେମିଫାଇନାଲ ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ଡେ ଉଭୟ ଧୋଇଯାଏ, ତେବେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବ। କାରଣ ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜ ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା।
ଫାଇନାଲ ଉପରେ ନଜର:
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରୁଛି, ଯାହା ମ୍ୟାଚ୍ର ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଗ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।