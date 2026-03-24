IPL 2026: କୋଲକାତାର ଅଧିନାୟକ ହେବେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ? ନୂଆ ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ KKRକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଉପଦେଶ
ସିଜିନ୍ର ମଝିରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ତିନିଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପୁଣି ଥରେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଗତ ସିଜନରେ କେକେଆରର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ରାହାଣେଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ସିଜନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ଟାଇଟଲ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ, ସେ ଏହି ସିଜନରେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ବିଜୟ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାର ଆଶାରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।
କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ’ଣ କେକେଆରର ପରିଚାଳନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବ? ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜନ ପାଇଁ ଜଣେ ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ? ସେହି ଅଧିନାୟକ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ହୋଇପାରିବେ କି?
‘ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର’:
ଅତି କମରେ, ଏହା ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାର ମହମ୍ମଦ କୈଫଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଯେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
କୈଫ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ କେକେଆର ପରିଚାଳନାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିନାୟକ ଭୂମିକା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦଳର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୁଣାବଳୀର ଅଧିକାରୀ।
କୈଫ୍ କହିଛନ୍ତି, “କେକେଆର୍ ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଜଣେ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍ ଖେଳାଳି; ଯଦିଓ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସାମିଲ ନାହାଁନ୍ତି, ସେ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ।”
“ମୁଁ ନିଜେ ୟୁପିରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣେ ଯେ ସେ ୟୁପି ଦଳରେ କ’ଣ ଅବଦାନ ରଖନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରନ୍ ସ୍କୋର କଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ ରନ୍ ସ୍କୋର କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଉଭୟକୁ ଏକକାଳୀନ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି।”
ସିଜିନ୍ର ମଝିରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର:
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କୈଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ରାହାଣେଙ୍କ ପରେ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସିଜିନ୍ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅତି କମରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ।
ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ତାଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିଥିଲା; ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କ ଆଘାତ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା KKR ଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।