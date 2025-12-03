ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କାମ ଦେବନି ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍, ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଏହି ଡର

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆଜିଯାଏଁ କେବେ କାମ ଦେଇନି RO-KOଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ସହିତ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଗର୍ଜନ କରିଥିଲା।

ରୋହିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ବିରାଟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସିରିଜ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ରାୟପୁରର ସହିଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବ।

ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ODI ମ୍ୟାଚ୍ ର ସମୟ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଭୟ ପୁନର୍ବାର ଉଭା ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ବିରାଟ-ରୋହିତଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଲଟିଛି।

ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କାମ ଦବନି RO-KO ବ୍ୟୋାଟ୍:

ପ୍ରକୃତରେ, ଯେତେବେଳେ ବି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ODI ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ ନୀରବ ରହିଥାଏ। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ରନ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି।

ରନ ମେସିନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ବିରାଟ କୋହଲି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ କୌଣସି ODI ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୦ ରନ ଛୁଇଁ ନାହାଁନ୍ତି। ସେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚରେ ୨୦ ର ଖରାପ ହାରରେ ମାତ୍ର ୮୦ ରନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୨, ୦, ୧୨, ୪୬* ଏବଂ ୦ ସ୍କୋର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ। ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରୁଥିବା ଏହି ହିଟ୍‌ମ୍ୟାନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୪ଟି ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୪୬ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ, ଯାହାର ହାର ୧୧.୫୦ ଥିଲା।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ସ୍କୋର ଥିଲା ୯, ୧୯, ୩ ଏବଂ ୧୫। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାରିଟି ଇନିଂସରେ ଗୋଟିଏ ବି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ନାହିଁ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବି ୨୦+ ସ୍କୋର ନାହିଁ, ଯାହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ।

ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ। ଘରେ ହେଉ କି ବିଦେଶରେ, ପିଚ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଉ କି ବାଉନ୍ସୀ, ଉଭୟ ଷ୍ଟାର ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।

ଏଥର କ’ଣ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ହେବ:

ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସିରିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫର୍ମ ଦେଖାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏଥର ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି।

ଡିସେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର କେବଳ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ।

