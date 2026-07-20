ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା! ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ BCCI
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଖପ୍ପା ଚୟନକର୍ତ୍ତା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରୋହିତ ଶର୍ମା ଲର୍ଡସ୍ର ଐତିହାସିକ ମଇଦାନରେ ଦମଦାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଏହି ଶତକୀୟ ପାଳି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟ ଦେଇପାରିଲାନାହିଁ।
ତୃତୀୟ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୭ ରନ୍ରେ ପରାଜିତ ହେଲା ଏବଂ ଏହା ସହ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ପରାଜୟ ପରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଭଳି ରହିଛି।
ତେବେ ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ରୋହିତଙ୍କ ଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଖପ୍ପା ଚୟନକର୍ତ୍ତା:
ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ କଭର କରୁଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ମୁଡ୍ରେ ନାହାନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିରିଜ୍ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ କେବଳ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରନ୍ କରିବା ଆଧାରରେ ରୋହିତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି।
ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମତ ହେଉଛି ଯେ, ରୋହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରନ୍ କରି ଏଭଳି ଭାବେ ଦଳରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ।
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଚୟନକର୍ତ୍ତା:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭାରତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ରୋହିତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ମୁଡ୍ରେ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନିକିଆ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି।
ତେବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଲର୍ଡସ୍ ଦିନିକିଆରେ ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳି ରୋହିତ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।
ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, “ମୋର କାମ ହେଉଛି ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ଖେଳିବା ଏବଂ ରନ୍ କରିବା। ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛି, ସେବେଠାରୁ ବାହାରୁ ଏଭଳି କଥା ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ରହିବି।”
“ମଇଦାନରେ କ’ଣ ହେଉଛି, ତାହାର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମୋର କାମ ହେଉଛି ଦଳ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ ଦେବା। ଆୱାଜ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆୱାଜ ନଆସିବ ତେବେ ମଜା ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୋର କାମ ଦଳ ଭିତରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କାମ ଦଳ ବାହାରେ।”