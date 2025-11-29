ରୋହିତ-କୋହଲି ଖେଳିବେ କି ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍? କ୍ୟାପ୍ଟେନ, କୋଚ୍ ଏବଂ ସିଲେକ୍ଟର୍ସଙ୍କ ସହ BCCI କରିବ ବଡ଼ ମିଟିଂ, ହେବ ଫୈସଲା!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ’ଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୁଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ, ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ଏବେ କେବଳ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ବିସିସିଆଇ ବିଶ୍ୱକପକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା, ଟିମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବୈଠକ କରିବେ। ଏହି ବୈଠକରେ ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହିତ 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ବୋର୍ଡ ଦଳ ଗଠନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛି।
ଫର୍ମ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ଚିନ୍ତା
ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ 2025 ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାର ପ୍ରାୟ ସାତ ମାସର ବିରତି ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଗ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ରୋହିତ ଶତକ ସହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ଫର୍ମକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତଥାପି, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରନ୍ ଅଭାବକୁ ନେଇ ଦଳ ପରିଚାଳନା ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ, ବିଶେଷକରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭଳି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ ଅସମ୍ଭବ।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପରିଚାଳନା ଚାହୁଁଛି ଯେ ରୋହିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରି ଦିନିକିଆରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।
ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଉପରେ ପରାମର୍ଶ
ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୋର୍ଡ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ବିସିସିଆଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜାନୁଆରୀରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏହା ପରେ ଜୁଲାଇରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ।
ଯଦି ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଫର୍ମରେ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଜରେ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି।in