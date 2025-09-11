BCCI ମୁଖ୍ୟ ରୋଜର ବିନ୍ନି ପଦରୁ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା, ପରବର୍ତ୍ତୀ BCCI ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର!
SRT ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦେଲା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ରୋଜର ବିନ୍ନି ୭୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ସମ୍ବିଧାନ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୭୦ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଧିକ ବୟସ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦବୀରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ।
ବିନ୍ନି ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରଠାରୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ନୂତନ ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ହେବା ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଏହି ଗୁଜବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି।
SRT ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି:
ସଚିନ ରମେଶ ତେନ୍ଦୁଲକର (SRT) ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ବିଚାର କିମ୍ବା ମନୋନୀତ କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଗୁଜବ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି।
ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏପରି କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଗୁଜବ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୋଇପାରେ ନୂତନ ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଏହାର ସାଧାରଣ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏହି ବୈଠକରେ ନୂତନ ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରୁଣ କୁମାର ଧୂମାଲ ତାଙ୍କର ଛଅ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିରତି (କୁଲ୍-ଅଫ୍ ପିରିୟଡ୍) ରେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ, ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ରୋହନ ଗୌନ୍ସ ଦେଶାଇ ଏବଂ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭତେଜ ସିଂହ ଭାଟି ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀରେ ରହିବେ।
ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ବିସିସିଆଇ ସହିତ ଜଡିତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଓ୍ୱାନଡେ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର:
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ସେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଯିଏ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୧୦୦ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ୧୫୯୨୧ ରନ ଏବଂ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ୧୮୪୨୬ ରନ ଅଛି।