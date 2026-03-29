PCB ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବେ ସଲମାନ ଆଗା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଫଟୋ
ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଦାବି ପଛର ସତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନ ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିଲା। ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିନଥିଲା।
ଏବେ ହଠାତ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେ ସଲମାନ ଆଗା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି) ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ସଲମାନ ଆଗା ଏବଂ ପିସିବି ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜୋର ଧରିଛି।
ଏହି ଫଟୋରେ ସଲମାନ ଆଗା ଏବଂ ମୋହସିନ ନକଭି ଏକାଠି ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭାଇରାଲ ଫଟୋ ଏବଂ ତା’ ସହିତ ଥିବା ଦାବି ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟ।
ସଲମାନ ଆଗା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ହେବେ:
ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ ଯେ ସଲମାନ ଆଗା ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ଗୁଜବ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ।
ଭାଇରାଲ ଫଟୋ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ଦୁଇଜଣ ଏକାଠି ବସି ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ (ପିଏସଏଲ) ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହି ମାମଲା କେବଳ ସଲମାନ ଆଗା ଏବଂ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ଫଟୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନଥିଲା, ବରଂ ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ଏପରି ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ସେ ପିସିବି ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ସଲମାନ ଆଗା ବିବାହିତ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସଲମାନ ଆଗା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ। ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋ ତାଙ୍କୁ “ଗର୍ବିତ ପିତା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ” ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ସାବା ମାନଜାର।
ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିଅର:
ସଲମାନ ଆଗା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ୨୩ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୫୦ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୫୨ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟରେ ସଲମାନ ୧,୪୮୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ ୪୨ଟି ଦିନିକିଆ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସଲମାନ ୧,୫୩୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ୯୧୬ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।