ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ? CM ଖଟ୍ଟରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ ସଞ୍ଜୁ ବାବା….

ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ସିନେ ଜଗତର ‘ଖଳନାୟକ’ ତଥା ସୁପରଷ୍ଟାର ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବେ ମୁନ୍ନା ଭାଇ । ସିଲଭର ସ୍କ୍ରିନରେ ଦମଦାର ଅଭିନୟର ଯାଦୁ ଦେଖାଇବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ । ଚଳିତବର୍ଷ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ହରିୟାଣାରେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ ସଞ୍ଜୁ ବାବା । ତେବେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ୍ ଖଟ୍ଟର । ତେଣୁ ଅଭିନୟ ଏବଂ ରାଜନୀତି ଜଗତର ଦୁଇ ସୁପରଷ୍ଟାର ଏବେ ରାଜନୀତି ରଣାଙ୍ଗନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖୁବ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।

ତେବେ ରାଜନୀତିରେ ଡେବ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ବିରାମ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହିସବୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସେ ଗୁଜବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସଞ୍ଜୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ପିତା ସୁନୀଲ ଦତ୍ତ ରାଜନୀତି ଦୁନିଆରେ ଖୁବ ପରିଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ସୁନୀଲ ଦତ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ବେଳେ ୩ ଥର ସାଂସଦ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ସର୍ବଦା ରାଜନୀତିଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ ବାପାଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନରେ ଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସେ ଗୁଜବ କହି ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

I would like to put all rumours about me joining politics to rest. I am not joining any party or contesting elections. If I do decide to step into the political arena then I will be the first one to announce it. Please refrain from believing what is being circulated in the news…

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) April 8, 2024