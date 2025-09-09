ଏସିଆ କପ୍ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ କ’ଣ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିବ, ସବୁ କହିଦେଲେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ନାହିଁ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ତା’ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୦ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି UAE ବିପକ୍ଷରେ ଖେଲାଯିବ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଁ ଇଲେଭେନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ନେଇ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏନେଇ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲେଇଁ ୧୧ରେ କିଏ ରହିବେ କି ନାହିଁ। ସେ ଦଳର ଓ୍ୱିକେଟକିପର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଉତ୍ତର: ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ କ’ଣ ପଚରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଭାରତରେ ୨ ଜଣ ୱିକେଟକିପର ଅଛନ୍ତି – ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଖେଳିବ? ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ କି ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ।
ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ କଥାରୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଠିକ୍ ମନେ ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ।
ଜିତେଶ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ୱିକେଟକିପର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରିବା କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଛି।
କାରଣ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ସେଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ୱିକେଟକିପିଂ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ୱିକେଟକିପର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଯଦି ଏହା ହେଉଛି, ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ କ’ଣ ହୋଇପାରେ ତାହା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ।
ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ XI: ଶୁଭମନ ଗିଲ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ କରିବେ। ଏହା ପରେ ତିଲକ ବର୍ମା, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ରହିବେ।
ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବରରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ରହିବେ।