ଆଜି ଖେଳିବେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍! କିଏ ହେବେ ବିଦା, ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆଜି ଏହିପରି ରହିପାରେ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ହ୍ୟାମ୍ପଶାୟାରର ୱେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡର ରୋଜ୍ ବାଉଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ।
ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି; ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହା ଗର୍ବର ଲଢ଼େଇ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଭାରତ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ସିରିଜ୍ ହାରିଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ନିରନ୍ତର ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବାଦ ପଡ଼ିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି, ସେ ଆଜି ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ପୁଣି ସ୍ଥାନ ପାଇବେ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ କାହାକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ? ଉପ-ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରିବ କି?
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୩ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସମ୍ଭବ:
ଏହି ସିରିଜରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ତିନୋଟି ଇନିଂସରେ ଅଧିକ ରନ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରଚାର ଏବଂ ତାଙ୍କ IPL ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଇଶାନ କିଶାନ କିମ୍ବା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଖସେଇବା କଷ୍ଟକର, କାରଣ ସେମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ICC ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଶୀର୍ଷ ତିନିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଖେଳିବେ କି:
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଥିଲା; ଶେଷରେ ସେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ। ହେଲେ, ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ’କୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ରଣନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ଯଦି ଦଳ ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧କୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ କାହାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରିବ?
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ, ଦଳ କେତେବେଳେ ଶିବମଙ୍କୁ ପଠାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଅକ୍ଷରଙ୍କୁ। ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ଏହି ନିରନ୍ତର ଅଦଳବଦଳ ଚାପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ତା’ପରେ ତିଲକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଏହି ସିରିଜରେ ନୀରବ ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଦାବି କରୁଛି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାଦ ଦିଆଯିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଏ, ତେବେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ କିମ୍ବା ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ଶିବମ୍ ଦୁବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଏହି ସିରିଜରେ ବ୍ୟାଟ୍ କିମ୍ବା ବଲ୍ ସହିତ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନାହାଁନ୍ତି।
ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶାନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ / ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ।