ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ପରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ଵକପର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବେ ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍, ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

By Jyotirmayee Das

Shubman Gill: ଶୁଭମନ ଗିଲ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ତାରକା। ସେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ, ସେ ଉଭୟ ଫର୍ମାଟର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଂଶ ନୁହଁନ୍ତି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ବିସିସିଆଇ ସର୍ବଦା ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି। ତେଣୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କି ଗିଲ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ନୂତନ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ହେବେ କି? ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ହେବେ କି ଗିଲ୍ ?

୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦଳରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଟି୨୦ ଦଳକୁ ଫେରିବା ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ଗିଲ୍ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ଭାରତର ଟି୨୦ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।

ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏନେଇ ବୟାନ ଦେଇ ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା କହିଛନ୍ତି, “ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ରହିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା କଷ୍ଟକର। ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଯଦି ସେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଟି୨୦ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି, ତାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ନାମିତ କରାଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ।”

‘ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆରେ ପରାଜୟ ହେବ’

ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଗିଲ୍‌ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୨୫୦ ରନ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ, ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଙ୍କରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍‌ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ଯିଏ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଏକ ଶକ୍ତି। ଆମେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ଯିଏ ଦିନିକିଆରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିବେ। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ହେବା କଷ୍ଟକର ହେବ।”

