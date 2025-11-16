ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେନି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍! ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଆହତକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର

ସତରେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେନି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ରିଟାୟର୍ଡ ହର୍ଟ ହେବା ପରେ ଆଉ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରି ପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବେକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।

କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟରେ ଗିଲଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ୧୨୪ ରନର ଏକ ସାଧାରଣ ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ୩୦ ରନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଗିଲଙ୍କ ଆଘାତ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ୍ ୨୨ ନଭେମ୍ବର ଶନିବାର ଦିନ ଗୌହାଟିର ବରସାପାରା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ୍ ପାଇଁ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

କ’ଣ କହିଲେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର:

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଭମନ ଗିଲ ବିସିସିଆଇ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବୁ କ’ଣ ହୁଏ।”

“ଫିଜିଓମାନେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗିଲଙ୍କ ଆଘାତ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ ବୋଲି ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି।”

ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ପିଚ୍:

ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ପିଚ୍ ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ହେଲେ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ପିଚ୍ କୁ ରକ୍ଷା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ଖେଳ, ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଅପେକ୍ଷା ସତର୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଗମ୍ଭୀର ତେମ୍ବା ବାଭୁମା ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ପିଚ୍ ଆମେ ଯାହା ମାଗିଥିଲୁ ତାହା ହିଁ ଥିଲା। ଏଥିରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥିଲା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିକେଟ୍ କହୁଛୁ, ତେବେ ସିମରମାନେ ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।”

