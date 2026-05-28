ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା !
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ଦଳ ଭିତରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପତ୍ର ପଠାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବିଧାୟକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲିଥିବା ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
କିଛି ନେତା ଏହା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସିଲେ, ବିଧାୟକମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ଉଚିତ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦଳ ଭିତରେ ଏକତା ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ।
ଏହି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣିବା ପରେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧର ଜବାବ ଦେବେ। ସେ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଘଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଯେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି। କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେ.ସି. ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସଂସଦର ଉପର ସଦନକୁ ଯିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ତେବେ, ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ସମୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ଯିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦରକାର।
ଜୁନ୍ ୮ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ରହିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଯଦି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଗୁରୁବାର ସୁଦ୍ଧା ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର ୬ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ବୈଠକ ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଯାଇଛି।
ତଥାପି, ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଲୋଚନା କେବଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସୀମିତ ଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏଆଇସିସି (AICC) ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରଣଦୀପ ସିଂ ସୂର୍ଯ୍ୟୱାଲା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଅନୁମାନ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।