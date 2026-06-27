ସିୟା ଗୋୟଲ-ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ହେବ କି ଫାଶୀ? CMଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ମାମଲା; କସାବକୁ ସଜା ଦେଇଥିବା ଓକିଲ କେତନଙ୍କୁ ଦେବେ ନ୍ୟାୟ
କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ସେହି ଓକିଲ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିକମ୍ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଯିଏ କସାବକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେବାଇ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରର ଦାବି କ୍ରମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍, ନିକମ୍ଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
Ketan Aggarwal Murder Case: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି କେତନଙ୍କ ପିତା ବିଶାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ପୁଣେଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସଙ୍କୁ ଭେଟି ପୁଅ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେତନଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଡନାଭିସ ମଧ୍ୟ କେତନଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେତନଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ କଠୋର ସଜା ଦେବାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ।
ମାମଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ନେଇ ନିକମ୍ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଡନାଭିସ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ କୋର୍ଟରେ କରିବା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିକମ୍ଙ୍କୁ କେତନଙ୍କ ଓକିଲ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ମାମଲାର ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିକମ୍ଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସରକାରୀ ପକ୍ଷ (ଅଭିଯୋଜନ ପକ୍ଷ)ର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରର ଦାବି କ୍ରମେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଡନାଭିସ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିକମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ମାମଲା ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ନାହିଁ। ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିନାହିଁ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ହିଁ ମୋର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ମାମଲା ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଆଗୁଆ ହେବ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ହିଁ କିଛି କହିପାରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ (ମିଡିଆ)ରୁ ହିଁ ମାମଲା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଆନୁଷ୍ଠାନିକତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି।
ଓକିଲ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିକମ୍
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିକମ୍ ଦେଶର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ଓକିଲ (ବିଶେଷ ଲୋକ ଅଭିଯୋଜକ) ଏବଂ ରାଜନେତା ଅଟନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧିକ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର (ଅଭିଯୋଜନ ପକ୍ଷ) ତରଫରୁ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ (Z+) ଶ୍ରେଣୀର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୁମ୍ବାଇ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆସନରୁ ବିଜେପି (BJP) ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ଆଇନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବଦାନ, ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପରାଧିକ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ।
ଆତଙ୍କବାଦୀ କସାବକୁ ଦେବାଇଥିଲେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିକମ୍ ନଭେମ୍ବର ୨୬ (୨୬/୧୧) ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଜମଲ ଆମିର କସାବକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେବାଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ଓକିଲ (ବିଶେଷ ଲୋକ ଅଭିଯୋଜକ) ଭାବେ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସେ କସାବ ବିପକ୍ଷରେ ସିସିଟିଭି (CCTV) ଫୁଟେଜ୍, ଡିଏନ୍ଏ (DNA) ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ କସାବକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେବାଇ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ୨୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୨ରେ ମୁମ୍ବାଇର ୟେରୱାଡା ଜେଲ୍ରେ କସାବକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଯାଇଥିଲା।
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିକମ୍ ନିଜର ୩୦ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ଗୁଲସନ୍ କୁମାରଙ୍କ ହତ୍ୟା (୧୯୯୭), ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବଳାତ୍କାର (୨୦୦୫), ଖୈରଲାଞ୍ଜି ଗଣହତ୍ୟା (୨୦୦୬), ପ୍ରମୋଦ ମହାଜନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ (୨୦୦୬), ଶକ୍ତି ମିଲ୍ସ ସାମୂହିକ ବଳାତ୍କାର (୨୦୧୩), ପଲ୍ଲବୀ ପୁରକାୟସ୍ଥ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ (୨୦୧୩), ପ୍ରୀତି ରାଠୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ (୨୦୧୩), କୋପର୍ଡି ବଳାତ୍କାର ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ (୨୦୧୬), ମୋହସିନ୍ ଶେଖ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ (୨୦୧୪), ୧୯୯୧ କଲ୍ୟାଣ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ୧୯୯୩ ବମ୍ବେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ୨୦୦୩ ଗେଟୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ୨୦୦୮ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା କରି ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।