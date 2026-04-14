ଚାଲିଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଅଧିନାୟକ ପଦ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବି ହେବେ ବିଦା, ଏହା ହେଉଛି ଗଣିତ!
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ହୋଇଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅସ୍ତ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଖରାପ ଫର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଇପିଏଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି: ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୮ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ କରାଯିବ କି ନାହିଁ?
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କର କିମ୍ବା ମର ସ୍ଥିତି:
ଆଇପିଏଲ ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ।
ଏହି ଗସ୍ତଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୮ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପସନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଚୁକ୍ତିନାମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ହେଲେ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ହେବା ବେଲକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବୟସ ୩୮ ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଚୟନ କମିଟି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମାନ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।
ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ବ୍ୟାଟିଂରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି:
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସିସିଆଇର ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି, “ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।
ଏହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ; କିନ୍ତୁ, ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଖେଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।”
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୨୦ ତଳେ ଖସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲେ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ୨୦୨୬ ରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ୧୬୦ ଅତିକ୍ରମ କରି ସୁସ୍ଥ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ଚାରୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ହେଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରମୁଖ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିଲା ନାହିଁ; ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲରେ ମାତ୍ର ୧୧ ରନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ନିଜର ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ।