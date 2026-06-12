ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ହେବ କି ବାତିଲ ? ଘୁଞ୍ଚିପାରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ; ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ
ଭାରତ ଏବଂ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟି୨୦ ସିରିଜ ବାତିଲ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁନ ୨୬ ଏବଂ ଜୁନ ୨୮ ରେ ଦୁଇଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
India vs Ireland T20 Series Update : ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବେ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ବେଲଫାଷ୍ଟରେ ଛୁରାମାଡ଼ ଘଟଣା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଦଙ୍ଗା ପରିସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ଟି୨୦ ସିରିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ବିଷୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଧିକାରିକ ବ୍ୟାନ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟୁକେ (UK) ଗସ୍ତରେ ଯିବାକୁ ଅଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଜୁନ୍ ୨୬ ଏବଂ ଜୁନ୍ ୨୮ ରେ ଦୁଇଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ ବେଲଫାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଠିକାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ନାହିଁ। ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ କହିଛି ଯେ ଖେଳାଳି, କୋଚ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା।
ବାତିଲ୍ ହୋଇଯିବ କି ଭାରତ-ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍?
ଅନ୍ୟପଟେ ଦୈନିକ ଜାଗରଣର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସିସିଆଇ (BCCI) ମଧ୍ୟ ନର୍ଦ୍ଦନ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଯଦି ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ନଆସେ, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଭେନ୍ୟୁ ବଦଳାଇବା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ।
ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ସେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ଖେଳାଳି ହୋଇଯିବେ। ସେହିପରି ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ।
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଇଶାନ କିଷନ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଶିବମ ଦୁବେ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ।