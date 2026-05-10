ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ବିଜୟଙ୍କ ଜଲୱା, ଦୁଇଟି ଆସନରୁ ଜିତିବା ପରେ ମିଳିବ କି ଡବଲ ସ୍ୟାଲାରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ନିୟମ
Thalapathy Vijay: ତାମିଲ ସିନେମାର ସୁପରଷ୍ଟାର ଥାଲାପତି ବିଜୟ ୨୦୨୬ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜନୈତିକ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ଟ୍ରି କାଝାଗମ (ଟିଭିକେ) ୨୩୪ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାମିଲନାଡୁର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା।
ବିଜୟ ନିଜେ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପେରାମ୍ବୁର ଏବଂ ତିରୁଚିରାପାଲି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବିଜୟ ଦୁଇଟି ଆସନ ଜିତିଥିବାରୁ ଡବଲ ଦରମା ପାଇବେ କି?
ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଜନେତା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଭୟ ଆସନ ସହିତ ଜଡିତ ଦରମା ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି କି? ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୨ଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବିଜୟଙ୍କୁ ଡବଲ ଦରମା ମିଳିବ କି ନାହିଁ..
ବିଜୟଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ଦୁଇଗୁଣ ଦରମା
ଭାରତରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସାଂସଦ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ପଦବୀ ସହିତ ଜଡିତ ଦରମା ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ଯଦି ଜଣେ ନେତା ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏକକାଳୀନ ଉଭୟ ଆସନ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ପଦବୀ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସୁବିଧା ପାଇବେ।
କଣ କହୁଛି ଆଇନ
ଭାରତରେ, ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମାବଳୀ ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ, ୧୯୫୧ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରିବେ। ଏହି ନିୟମ ୧୯୬୬ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଉଭୟ ଆସନ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ନ କଲେ ଉଭୟ ଆସନ ଖାଲି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ।
ନେତାମାନେ ଦୁଇଟି ଆସନରୁ କାହିଁକି ଲଢ଼ନ୍ତି?
ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ରଣନୈତିକ କାରଣ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି। ଏହି ରଣନୀତି ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ, ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟଟିରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରହିଥାଏ। ବିଜୟ ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାମିଲନାଡୁ ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଗଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ୋଶୀ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ।
ବିଜୟ କେଉଁ ଆସନ ପାଇଁ ରହିବେ
ତେବେ କେଉଁ ଆସନ ଛାଡ଼ିବେ ସେନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ଆସନ ବଜାୟ ରଖିବେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦଳକୁ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବିପରୀତ ଭାବରେ, ବିଜୟ ଯେଉଁ ଆସନ ଖାଲି କରିବେ ତାହା ପାଇଁ ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ବିଶେଷକରି, ଏକ ଉପନିର୍ବାଚନ।
ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣତଃ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବିଜୟଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ, “ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ” ନୀତିକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ପୁଣି ଥରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଅଯଥା ବୋଝ ସୃଷ୍ଟି କରେ।