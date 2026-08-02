ସବୁ ବେରୋଜଗାରଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କା? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାର ପୂରା ସତ

ମୋଦୀ ସରକାର ନକଲି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସତର୍କ କଲେ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରବିବାର (୨ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୬) ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଦାବିକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି।

ବାସ୍ତବରେ, ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ଫଟୋ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ବେରୋଜଗାରଙ୍କୁ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ।

ଏହି ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧୀନରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ ସମସ୍ତ ବେରୋଜଗାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭୂପେଶ ବଘେଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କର୍ମୀ ଦେଲେ…

୩ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୯ ଅଗଷ୍ଟ କେତେଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ…

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଥ୍ୟା, ନକଲି ଏବଂ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି କୌଣସି ନକଲି ଯୋଜନାର ଜାଲରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କୌଣସି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିଲେ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।

ଭାଇରାଲ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ମୋଦୀ ସରକାର କ’ଣ କହିଲେ:

Uttarakhand Govt.

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ରବିବାର (୨ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୬) ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, “ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏକ ଫଟୋ ଶେୟାର କରି ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା’ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ବେରୋଜଗାରଙ୍କୁ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏହି ଦାବି ନକଲି ଅଟେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି କୌଣସି ଯୋଜନା ଚାଲୁ କରାଯାଇନାହିଁ।”

ଅଜଣା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଧାର କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଦେବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ:

ସରକାର କହିଛନ୍ତି, “ଦୟାକରି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଜନା ନାମରେ କୌଣସି ଅଜଣା କିମ୍ବା ଅସତ୍ୟାପିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ, OTP, ଆଧାର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ସଠିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ myscheme.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଲେ ତାହାକୁ @PIBFactCheckକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ସୂଚନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ।”

ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ସରକାର ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର +୯୧ ୮୭୯୯୭୧୧୨୫୯ ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି [email protected] ମଧ୍ୟ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଭୂପେଶ ବଘେଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କର୍ମୀ ଦେଲେ…

୩ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୯ ଅଗଷ୍ଟ କେତେଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ…

ଜୀବନ ବିକଳରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁଲେ ଯାତ୍ରୀ; ୫…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା, IND-SL…

1 of 18,455