ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ଏଥର ଫସଲକୁ କରିଦେବ ବର୍ବାଦ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ୍ସ…
ଚାଷ ଉପରେ ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦେଶର କିଛି ଅଂଶରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଖରିଫ ଚାଷ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫସଲ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଏହି ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶ ଉପରେ ଏଲ ନିନୋର ଛାଇ ଘୋଟି ଆସୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଚାଷୀ ଏକ ବଡ଼ ଭୟ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି: ଏଲ ନିନୋ କ’ଣ ଏହି ଋତୁରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ବିଫଳ କରିବ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଫସଲ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି କି?
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୩ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ହୋଇଛି। ଯାହା ଧାନ, ମକା, ଡାଲି ଏବଂ କପା ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି।
ପାଗ ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କୃଷି ଯୋଜନାକୁ ବାଧା ଦେଇଛି। କ’ଣ ଏଲ୍ ନିନୋ ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ? ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।
ଫସଲ ଉପରେ ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଲ୍ ନିନୋ କାରଣରୁ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଚାଷ ମୌସୁମୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ଏଥର ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୩୧୫ ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୧୧ ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ। ଡାଲି ଏବଂ ତେଲ ବିହନ ପରି ଫସଲଗୁଡିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ନ ପାଇ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ |
ଏହି ସମୟରେ, ଦେଶର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଚାରା ଏବଂ ପାଣିର ଅଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି।
ହେଲେ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଆଧୁନିକ କୌଶଳ ଏବଂ ଜଳ-ସକ୍ଷମ ମୋଟା ଶସ୍ୟ କିମ୍ବା ବାଜରା ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ମରୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଫସଲ ଅମଳର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ମୌସୁମୀ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଏଲ୍ ନିନୋ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ହେଲେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଦୃଢ଼ ଜଳସେଚନ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ପରେ ହିଁ ବିହନ ବୁଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି।