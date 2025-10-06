ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିବ ନା କମିବ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ?

ହୁ ହୁ ହୋଇ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ସୁନା ଦର!

By Subhasmita Das
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଦୀପାବଳି ଓ ଧନତେରାସ। ହେଲେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁନା ରୁପାର ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଗକୁ କେତେ ଦାମ୍ ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ।

ସୁନା ଦର ବଢ଼ିବ ନା ଦୀପାବଳି ଓ ଧନତେରାସ ଥିବାରୁ ଦର କମିବ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି।  ତେବେ ଏନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏକ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ନିବେଶକମାନେ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ବିଲ୍, ଶ୍ରମ ବଜାର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ବିବୃତ୍ତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବେ।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁବାର ଫେଡେରାଲ୍ ଖୋଲା ବଜାର କମିଟିର ବୈଠକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ହେବା ମଧ୍ୟ ବୁଲାନ୍ ବଜାର ଭାବନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

“ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହଟି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ତଥ୍ୟହୀନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିରତା ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି,” JPM ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣବ ମେର୍ କହିଛନ୍ତି।

MCX ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି: ଯଦି ଦେଖିବା ଏବେ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୩୨୨୨ କିମ୍ୱା ୨.୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ସୁନା ଥିଲା ୧,୧୮,୧୧୩ ଟଙ୍କା। ଏବଂ ଯାହାକି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ୧,୧୮,୪୪୪ ଟଙ୍କା।

ଆଲଫା ମନିର ଇକ୍ୱିଟି ଏବଂ PMS ର ପରିଚାଳନା ପାର୍ଟନର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୨.୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ-ଟ୍ରାଡେଡ୍ ଫଣ୍ଡ (ETF) ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅଂଶଧନ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନୂତନ ଚାହିଦା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଆକଳନ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ବିବାହ ଋତୁ ଯୋଗୁଁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଆମଦାନୀ ଅଗଷ୍ଟ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି।

