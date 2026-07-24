ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି ଆନ୍ଦୋଳନ? ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଦେଲେ କଡ଼ା ଜବାବ

"ସୋନମ ସାର ୨୬ ଦିନ ପରେ ନିଜର ଅନଶନ ଶେଷ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି"।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଦାବିରେ ଗତ ୨୬ ଦିନ ଧରି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳୀନ ଅନଶନ କରୁଥିବା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ଓ୍ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ସରକାରଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ନିଜର ଅନଶନ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ହାତରୁ ପାଣି ପିଇ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ।

ଯାହାପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ସୋନମଙ୍କ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ ପରେ କ’ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ଯାଏଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଜାରି ରହିବ।

ତେବେ ସୋନମ ଓ୍ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, “ସୋନମ ସାର ୨୬ ଦିନ ପରେ ନିଜର ଅନଶନ ଶେଷ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସାର, ଆପଣଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନରେଶ ପାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ

ଆଜି ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି!…

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଆପଣ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏହି ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ।”

ସରକାରଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନ ପରେ ନେଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି:

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ନିଜର ଅନଶନ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ମେଦାନ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ରହିଥିବାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ।

ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏବଂ ୨୦ ଜୁଲାଇରେ ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯିବ।

ପରୀକ୍ଷା ସୁଧାର ଓ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା:

ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ସଂସଦରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।

ଏହାସହ ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ବିଚାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି।

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ କ’ଣ କହିଲେ:

ଅନଶନ ଶେଷ କରିବା ପରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଏବଂ ଲେହ-ଲଦାଖ ଏପେକ୍ସ ବଡିର ନେତାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ୨୬ ଦିନ ପରେ ନିଜର ଅନଶନ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀର୍ଘ ଓ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଆଶ୍ୱାସନ ଏବଂ ଦେଶରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହିଂସା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଉଠନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ନରେଶ ପାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ

ଆଜି ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି!…

ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ୭୦୦ ଟଙ୍କାର ସବସିଡି!…

NEET ପ୍ରତିବାଦକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଚାଲୁଥିଲା…

1 of 18,824