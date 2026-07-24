ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି ଆନ୍ଦୋଳନ? ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଦେଲେ କଡ଼ା ଜବାବ
"ସୋନମ ସାର ୨୬ ଦିନ ପରେ ନିଜର ଅନଶନ ଶେଷ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି"।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଦାବିରେ ଗତ ୨୬ ଦିନ ଧରି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳୀନ ଅନଶନ କରୁଥିବା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ଓ୍ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ସରକାରଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ନିଜର ଅନଶନ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ହାତରୁ ପାଣି ପିଇ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ।
ଯାହାପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ସୋନମଙ୍କ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ ପରେ କ’ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ଯାଏଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଜାରି ରହିବ।
ତେବେ ସୋନମ ଓ୍ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, “ସୋନମ ସାର ୨୬ ଦିନ ପରେ ନିଜର ଅନଶନ ଶେଷ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସାର, ଆପଣଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଆପଣ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏହି ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ।”
ସରକାରଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନ ପରେ ନେଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି:
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ନିଜର ଅନଶନ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ମେଦାନ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ରହିଥିବାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ।
ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏବଂ ୨୦ ଜୁଲାଇରେ ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯିବ।
ପରୀକ୍ଷା ସୁଧାର ଓ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା: