ଖୁସିଖବର, ଶସ୍ତା ହେବ ଋଣ! କମ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ EMI! RBI ନେବେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି…
Repo Rate: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଆଗାମୀ ମୁଦ୍ରାନୀତି ବୈଠକରେ ରେପୋ ହାର ୦.୨୫% ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରେ କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ହେତୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଋଣ EMI ଏବଂ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚାପ କମାଇବା ଯୋଗୁଁ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଏହାର ଆଗାମୀ ମୁଦ୍ରା ନୀତି ବୈଠକରେ ରେପୋ ହାର ୦.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଯଦି ନିୟାମକ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରେ, ତେବେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ।
ଋଣ EMI ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଏବଂ ଶସ୍ତା ହାରରେ ଋଣ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଗତ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨ ପ୍ରତିଶତ ତଳେ ରହିଛି।
କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେତୁ RBI ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହ୍ରାସ, ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦକାରୀ ସରକାରୀ ନିବେଶ ଏବଂ GST ହାର ହ୍ରାସ ଭଳି ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯାଇଛି। ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି ଡିସେମ୍ବର ୩ରୁ ୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ କରିବ।
RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲହୋତ୍ରା ଡିସେମ୍ବର ୫ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ରେପୋ ହାରକୁ ମୋଟ ୧ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରି ୫.୫ ପ୍ରତିଶତ କରିଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହି ହ୍ରାସ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚାପ କମାଇବା ଯୋଗୁଁ, RBI ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ପ୍ରମୁଖ ସୁଧ ହାର ୦.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିପାରେ।
ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ- HDFC ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କିଛି ବିପଦ ରହିଛି ଏବଂ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୪ ପ୍ରତିଶତ ତଳେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଉ ଏକ ୦.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ହାର ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ।
ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଗବେଷଣା ବିଭାଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୃଢ଼ GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସହିତ, RBIକୁ ଏବେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା MPC ବୈଠକରେ ବଜାରକୁ ସୁଧ ହାରର ଦିଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଇବାକୁ ପଡିବ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ମଦନ ସବନଭିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ନୀତିରେ ରେପୋ ହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ଯେହେତୁ ମୁଦ୍ରା ନୀତି ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧ ହାର ସଠିକ୍ ସ୍ତରରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ ଯେ ସୁଧ ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ।” କ୍ରିସିଲର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବରରେ ରେପୋ ହାର ୦.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦୃଢ଼ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।