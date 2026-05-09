ଶେଷ ହୋଇଯିବ କି ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ? ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କଲେ ୩ ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା, ଆସନ୍ତା ୭୨ ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ମେ’ ୯ ରୁ ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି (ସିଜ୍‌ଫାୟାର) ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସାମରିକ ଗତିବିଧି ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କର ଅଦଳବଦଳ କରାଯିବ।

By Priyanka Das

ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ବିଗତ ୪ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ହେବ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ମେ ୯, ମେ ୧୦ ଏବଂ ମେ ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ରହିବ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ଦେଶ ତିନି ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଇ ସେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି।

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷରେ ଏହି ସମୟ ‘ଭିକ୍ଟ୍ରି ଡେ’ (ବିଜୟ ଦିବସ) ପାଳନର ସମୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାମରିକ ଗତିବିଧିକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ୧,୦୦୦ ବନ୍ଦୀଙ୍କର ଅଦଳବଦଳ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।

ପୁଟିନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅନୁରୋଧ ସେ ନିଜେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି। ସେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟର ଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତି ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତିଦିନ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ନିକଟତର ହେଉଛି।

