ବଦଳିବ IPL ୨୦୨୬ର ବାକିଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସିଡ୍ୟୁଲ? ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଦାବି

IPL ଦଳଗୁଡ଼ିକର ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେତେ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ୍ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଉଭୟ ବିମାନ ଏବଂ ସଡ଼କ ପଥରେ।

ଦଳଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବାରୁ, ଏହି ବ୍ୟାପକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଥାର୍ଥ।

କିନ୍ତୁ, ଆମେରିକା-ଇରାନ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ କିଛିଟା ବଦଳି ଯାଇଛି; ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଇପିଏଲ ସମୟରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଇପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

UAE ପରମାଣୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ

ଟିଏମ୍‌ସି ଅଫିସରୁ ବାହାରିଲା ଶହଶହ ଆଧାରକାର୍ଡ!…

ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା, ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି (ସିଟିଆଇ)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରିଜେଶ ଗୋୟଲ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ସେ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ସିଡ୍ୟୁଲ ଜାରି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଦର୍ଶକ ବିନା ବାକି IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଦାବି:

ବ୍ରିଜେଶ ଗୋୟଲ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବିନା ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ କୋଭିଡ-୧୯ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜକମାନେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ପଡ଼ିଆରେ ସଫଳତାର ସହ ଆଇପିଏଲ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ।

ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ହାରାହାରି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରାୟ ୫୦,୦୦୦ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦର୍ଶକ ବିନା ଆଇପିଏଲ ଆୟୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ହେବ।

IPL ଦଳଗୁଡ଼ିକର ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେତେ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି:

CTI ଅନୁଯାୟୀ, IPL ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହୃତ ଚାର୍ଟର୍ଡ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ବୋଇଂ ୭୩୭ କିମ୍ବା ଏୟାରବସ୍ ଏ୩୨୦ – ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ ୨,୪୦୦ ରୁ ୩,୦୦୦ ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।

ଏହି ଗଣନାକୁ ଆଧାର କରି, ଯଦି ଏକ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ଆଭିଏସନ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) ର ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ ୫,୦୦୦ ରୁ ୬,୦୦୦ ଲିଟର ହେବ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବିମାନଟି ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଭାରୀ ପେଲୋଡ୍ ବହନ କରି ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଉଡେ, ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୭,୦୦0 ରୁ ୮,୦୦୦ ଲିଟର ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

ଏବେ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୦ ଟି ବିମାନ ଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆକଳନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ୫୦,୦୦୦ ରୁ ୭୦,୦୦୦ ଲିଟର ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।

ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ରାଜନେତା, ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ IPL ଏକମାତ୍ର ଇଭେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି।

CTI ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରିଜେଶ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଅବଶିଷ୍ଟ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବିନା ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜନ କରିବା; ଏହା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ସମେତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ଏବଂ ଏକକାଳୀନ ଦେଶ ଉପରେ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବ।

You might also like More from author
More Stories

UAE ପରମାଣୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ

ଟିଏମ୍‌ସି ଅଫିସରୁ ବାହାରିଲା ଶହଶହ ଆଧାରକାର୍ଡ!…

ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଭୟଙ୍କର ଖୁଲାସା, ୬ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ଓ…

ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଚାଲିଲା ବୁଲ୍ଡୋଜର! ଭାଙ୍ଗିଗଲା ୨୪୦…

1 of 9,231