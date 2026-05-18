IPL ୨୦୨୬ରେ ଆଉ ଖେଳିପାରିବେନି ଏହି ଷ୍ଟାର ସ୍ପିନର, KKRର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ BCCI କ୍ରୋଧିତ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ପଡ଼ିଆରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଦମଦାର ଫର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।
ଯଦିଓ ଦଳ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ ପରେ ପୁନରାଗମନ କରିପାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ସିଜିନରେ KKR ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, KKR ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ BCCIକୁ ବିରକ୍ତ କରିଛି।
ବରୁଣଙ୍କ ପାଇଁ KKR ଉପରେ ବିରକ୍ତ BCCI:
ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ବୋର୍ଡ ତାର ଷ୍ଟାର ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଫିଟନେସକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୋର୍ଡ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ, ତାଙ୍କ ଆଘାତ ସତ୍ତ୍ୱେ KKR ବରୁଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚାରି ଓଭରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଟା ବୋଲିଂ କରାଇଥିଲା, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।
ବୋର୍ଡର ଅସନ୍ତୋଷ ଏହି କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିସିସିଆଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସେ ସୀମିତ ଓଭର ଫର୍ମାଟରେ ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ।
IPL ୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ ସମୟରେ ବରୁଣଙ୍କ ହାତରେ ହେୟାରଲାଇନ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ।
କୋଲକାତା ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଦଳ ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, KKR ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବରୁଣଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାଟ ବିପକ୍ଷରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭାବହୀନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଖେଳ ସାରା ସେ ତାଙ୍କ ଆଘାତ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଯେ କୋଲକାତା ବରୁଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ନ ଥାଇ ଖେଳାଇଥିଲା କି?
ବିସିସିଆଇ କ’ଣ ବରୁଣଙ୍କୁ ଖେଳିବାରୁ ରୋକିବ:
ଏହି କାରଣରୁ ବିସିସିଆଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ KKR ପରିଚାଳନାକୁ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଜଣାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଅଂଶ ବିସିସିଆଇର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଏବେ ବରୁଣଙ୍କ ଫିଟନେସ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ଏବଂ ସେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ଅବଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ IPL ଋତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ; ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ଖେଳ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳ ପାଖରେ ଥାଏ।
ହେଲେ, BCCIର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ଭିନ୍ନ। ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜଗୁଡିକ ବୋର୍ଡ ସହିତ ଫିଟନେସ୍ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ କୌଣସି ଆଘାତର ଗମ୍ଭୀରତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ବୋର୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ।