ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିବା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବନ୍ଦ ହେବ? ପାକିସ୍ତାନରେ ହଙ୍ଗାମା, ନୋଟିସ ଜାରି କଲା PEMRA
ଆଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରି ଅଡୁଆରେ TV ଚ୍ୟାନେଲ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୁରର ମହାରାଣୀ, କୋଟି କୋଟି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ରାଜ୍ କରୁଥିବା ପ୍ରବୀଣ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋଁସଲେ ରବିବାର ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ନେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡିଥିଲେ।
ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ଆଘାତ ଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ଏପରି ଜଣେ ଉଚ୍ଚମାନର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା; କିନ୍ତୁ ଏହି କଭରେଜ୍ ସମୟରେ ଟେଲିଭିଜନରେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ ଏକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡିଆ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ (PEMRA) ଜିଓ ନ୍ୟୁଜକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା।
ଜିଓ ନ୍ୟୁଜକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୋଟିସରେ, PEMRA ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯେ ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କ ପରଲୋକର କଭରେଜ୍ ସମୟରେ କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ଗୀତ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଭିଜୁଆଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭାରତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ ହୋଇଛି; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କ ପରଲୋକର କଭରେଜ୍ ସମୟରେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଭାରତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରସାରଣ PEMRAକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛି:
PEMRA ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କଭରେଜ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟର “ଇଚ୍ଛାକୃତ ଅବମାନନା” କରେ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରସାରଣକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଏହି ନୋଟିସରେ, PEMRA ଅନେକ ନିୟମାବଳୀର ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି।
ନୋଟିସରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ମେସର୍ସ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିଡିଆ କର୍ପୋରେସନର ସିଇଓ ଜିଓ ନ୍ୟୁଜର ମାଲିକ ଏପ୍ରିଲ ୨୭ ସୁଦ୍ଧା PEMRA ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜିଓ ନ୍ୟୁଜକୁ ୧୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲିଖିତ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି।
ନୋଟିସରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, PEMRA ଅଧ୍ୟାଦେଶ ୨୦୦୨ (୨୦୨୩ରେ ସଂଶୋଧିତ) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାମଲାରେ ଜରିମାନା ଏବଂ ନିଲମ୍ବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚ୍ୟାନେଲର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଦ୍ଦ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ।
ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ କଣ କହିଛି:
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଜିଓ ନ୍ୟୁଜର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଝାର ଆବାସ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦକୀୟ ପସନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “PEMRA ଉପମହାଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଓ ନ୍ୟୁଜକୁ ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି।
ଯେତେବେଳେ ବି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସର୍ବଦା ପୁନଃଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଏକ ପରମ୍ପରା ହୋଇଆସିଛି।”
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ଉଚିତ।
କିନ୍ତୁ, ପାକିସ୍ତାନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡିଆ ନିୟାମକ, PEMRA, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “କଳା – ଜ୍ଞାନ ପରି ସମସ୍ତ ମାନବତାର ସହଭାଗୀ ଐତିହ୍ୟ; ତେଣୁ, ଏହାକୁ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଆଶା ଭୋଁସଲେ ନିଜେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ନୁରଜେହାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କର ‘ବଡ଼ ଭଉଣୀ’ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ।
ସେ ନୁସରତ ଫତେହ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନାସିର କାଜମିଙ୍କ ପରି ମହାନ ଉର୍ଦ୍ଦୁ କବିଙ୍କ କବିତାରେ ଜୀବନଦାନ ଦେଇଥିଲେ।”
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ, କଳା ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଏପରି ସ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଘୃଣା ଏବଂ ବିଭାଜନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର କରେ।