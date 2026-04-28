ଆଉ ସମାଧାନ ନୁହେଁ ସିଧା ଯୁଦ୍ଧ… ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଇରାନ-ଆମେରିକା? କାହିଁକି ହେଉନି ସମାଧାନ
ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦିଓ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଭୟାନକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡାଇ ଦେଇଛି, ହେଲେ ଉତ୍ତେଜନାର ସ୍ଥିତି ଏବେବି ଜାରି ରହିଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ମୌଖିକ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, କିଛି ଦିନ ଏକ ସମାଧାନର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ପରଦିନ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ଘୋଟିଆସେ। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ଅଛି; ହେଲେ, ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି – ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଇରାନର ପରମାଣୁ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଦ୍। ଇରାନ ନିଜର ମନୋଭାବରୁ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ, ବିଶେଷକରି ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏବଂ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବାର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛି।
ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମଧ୍ୟ, ୟୁରାନିୟମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଅଚଳ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଇରାନ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା, ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପରିସ୍ଥିତି କକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ।
ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ ଇରାନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ।
ଇରାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ:
ଇରାନର ପ୍ରାଥମିକ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଆମେରିକା ଅବରୋଧ ହଟାଇବ; ଏହା ପରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇରାନ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା।
ହେଲେ, ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପଛରେ ଇରାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଚ୍ଚୋଟ ନୁହେଁ। ଇରାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ଅବରୋଧ ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପୂର୍ବ ପରି ପୁନଃ ଖୋଲାଯିବ।
କିନ୍ତୁ, ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକୃତ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଇରାନ କହିଛି ଯେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏକ “ଲାଲ ରେଖା” ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛି।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କାହିଁକି ଖରାପ ହେଉଛି:
ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନାର ଏକ ଅଂଶ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ।
ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯଦି ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନକରି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁନଃ ଖୋଲାଯାଏ, ତେବେ ଆମେରିକାର ଆଲୋଚନା ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ।
ତେଣୁ, ଉଭୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ଏକକାଳୀନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେରିକା ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ଅବରୋଧ ଇରାନ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକ ଇରାନ ବନ୍ଦରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଆସୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଓମାନ ଉପସାଗର ପାର ହୋଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଇରାନ ଭିତରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇପାରେ।
ଆମେରିକାର ଅବରୋଧ ଇରାନର ତେଲ କୂପ ବନ୍ଦ:
ଗତ ୧୫ ଦିନ ଧରି ଆମେରିକାର ଅବରୋଧ ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଏହି ଅବରୋଧ ଆଉ ୧୩ ଦିନ ପାଇଁ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଇରାନକୁ ତା’ର ତେଲ କୂପଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ।
ତେଲ କୂପଗୁଡ଼ିକ ୭୨ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ମାସ ମାସ ଲାଗିପାରେ। ଏହା ଇରାନର ଭବିଷ୍ୟତର ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ଏହି ଭୟ ହିଁ ଇରାନ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇରାନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି।
ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଇରାନରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇପାରେ। ଆମେରିକାର ଅବରୋଧ ମଧ୍ୟରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ରୁଷରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ପ୍ରକାରେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର:
ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯାହାକୁ ଇରାନ ବିଶ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ସେମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଛନ୍ତି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ସମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଥାଏ ତେବେ କ’ଣ ହେବ।
ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନୀ ରାଜନେତା ମହମୁଦ ନାବାଭିଆନ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋଚନା ନିରର୍ଥକ ଏବଂ ଇରାନ ଆମେରିକାକୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏକ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନାହୁଁ।” ଇରାନକୁ ଏହାର ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା।
ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧି ଇରାନ ସମ୍ପର୍କରେ କ’ଣ କହିଥିଲେ:
ଜାତିସଂଘରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧି ମାଇକ ୱାଲ୍ଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଇରାନ ଏହାର ଅବୈଧ ପରମାଣୁ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ସୌଦାଗାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।
ଏହି ସମୟରେ, NPT ସମୀକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡୋ ହଙ୍ଗ ଭିଏତ୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ପ୍ରସାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି।
ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସାମୂହିକ ଭାବରେ, ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର କରୁଛି।