ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରିବ କି ଆମେରିକା? ଚୀନରୁ ଫେରିବା ପରେ ହରମୁଜ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ଏହି ସଙ୍କେତ

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ ଇରାନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ।

By Priyanka Das

US Military Action: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚୀନ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଇରାନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ହରମୁଜକୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ।

ଆମେରିକୀୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ‘ଦି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ କୂଟନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆମେରିକା ଶୀଘ୍ର ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ପେଣ୍ଟାଗନର ଅଧିକାରୀମାନେ “ଅପରେସନ ଏପିକ ଫ୍ୟୁରି” (Operation Epic Fury) କୁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଏହି ଅପରେସନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ନାମ ସହ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ।

ଇରାନର ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

ତେଲ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ…

"ଦୁନିଆ ମ୍ୟାପ୍‌ରେ ରହିବ ନା…

ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ବେଜିଂରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ‘ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନ’ ବିମାନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସେ ଇରାନର ସଦ୍ୟତମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଦେଖିଲି ଏବଂ ଯଦି ମୋତେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ପସନ୍ଦ ନଆସେ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦିଏ।”

ଶି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଲା ଇରାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲା ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚୀନକୁ କୌଣସି ଅନୁରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି।

ଚୀନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହରମୁଜ ମଧ୍ୟ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନ, ଇରାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୀତିକ ସହଯୋଗୀ ଅଟେ ଏବଂ ସେ ହରମୁଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହେଉଥିବା ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଦେଶ ଏହି ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ଇରାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜି କରାଇବା ପାଇଁ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ

ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅନେକ ଦେଶର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ଯେ, ଆମେରିକା କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫସିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।

ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ ଏହି ସପ୍ତାହରେ କଂଗ୍ରେସରେ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମ ପାଖରେ ସଂଘର୍ଷ ବଢ଼ାଇବାର (ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କରିବାର) ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।” ଏହା ସହ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ପାଖରେ ସେନା ମୁତୟନ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି: ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଇରାନ ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନୂତନ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଦୁଇଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ “ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି” ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।

 

